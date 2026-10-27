SOLPer ordre de l'alcalde es fa saber a tothom REque una fera ferotge del LAparc s'escapaRErà. SOLEs prega a les senyores compren força aliments REi no surten de casa fins LAque torne el bon REtemps.
DOTot el que tinga cotxe que REfota el camp corrent LAmi se'n vaja a la platja, a REla torre o als hotels.
SOLL'alcalde s'encarrega, fent ús dels seus poders, REde la fera ferotge deiLAxar-la sense REdents. SOLEl que això no acompleixca que no es queixe després REsi per culpa la fera ell LArep algun torREment.
SOLRELARE
DOJo, que no tinc ni casa, ni REcotxe, ni un carret, LAmem vaig trobar aquell dia la REfera en el carrer.
SOLTremolant i mig mort. «Ai! Déu, redéu, la fera!» REI en veure'm tan fotut em LAva dir molt REplanera: SOL«Xicot, per què tremoles? Jo no te'n menjaré.» RE«I doncs, per què t'escapes del LAlloc que tens REmarcat?» SOL«Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, REque la gàbia és petita, LAjo necessite esREpai.» SOLEls guàrdies que la veuen la volen atacar; REla fera es defensa, no LAla deixen parRElar.
DOCom són molts i ella és sola, no REpot i me l'estoven. LAmI emprenyats per la feina, a la REgàbia me la tornen.
SOLRELARE
SOLPer ordre de l'alcalde es fa saber a tothom REque la fera ferotge ja LAno ens traurà la REson, SOLi gràcies a la força no ha passat res de nou: REtot és normal i «maco» i el LApoble resta en REpau.