La fera ferotge (Acords)

Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor a l olympia
ovidi montllor a l olympia
SOL RE LA RE

SOLPer ordre de l'alcalde es fa saber a tothom
REque una fera ferotge del LAparc s'escapaRErà.
SOLEs prega a les senyores compren força aliments
REi no surten de casa fins LAque torne el bon REtemps.

DOTot el que tinga cotxe que REfota el camp corrent
LAmi se'n vaja a la platja, a REla torre o als hotels.

SOLL'alcalde s'encarrega, fent ús dels seus poders,
REde la fera ferotge deiLAxar-la sense REdents.
SOLEl que això no acompleixca que no es queixe després
REsi per culpa la fera ell LArep algun torREment.

SOL RE LA RE

DOJo, que no tinc ni casa, ni REcotxe, ni un carret,
LAmem vaig trobar aquell dia la REfera en el carrer.

SOLTremolant i mig mort. «Ai! Déu, redéu, la fera!»
REI en veure'm tan fotut em LAva dir molt REplanera:
SOL«Xicot, per què tremoles? Jo no te'n menjaré.»
RE«I doncs, per què t'escapes del LAlloc que tens REmarcat?»
SOL«Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam,
REque la gàbia és petita, LAjo necessite esREpai.»
SOLEls guàrdies que la veuen la volen atacar;
REla fera es defensa, no LAla deixen parRElar.

DOCom són molts i ella és sola, no REpot i me l'estoven.
LAmI emprenyats per la feina, a la REgàbia me la tornen.

SOL RE LA RE

SOLPer ordre de l'alcalde es fa saber a tothom
REque la fera ferotge ja LAno ens traurà la REson,
SOLi gràcies a la força no ha passat res de nou:
REtot és normal i «maco» i el LApoble resta en REpau.

SOL RE LA RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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