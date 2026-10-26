MImEl record que m'ofeSOLga
DOmaj7ara deixa passar un filet d'aire
MImi tot i que el mal es SOLqueda,
DOmaj7es va fent lleugeraDOment DOmaj7suportaDOble. DOmaj7
MImCada dia que SOLpassa
és com DOmaj7creuar una muntanya:
MImuna passa i una alSOLtra i una altra,
DOmaj7allunyant-me dels diDOes DOmaj7salvatges. DO DOmaj7
REQuan la vida era absurdament insuDOperable
REi semblava impossible fer-nos DOmal, vam desDOmpertar-nos.
SOLPerò de sobte entre les ruïnes del meu REcor,
sempre hi SImneix l'aMImmor, DOsense por. RE
SOLA vegades la ferida et fa més REfort,
sense el SImpes grandiMImós del DOrancor. RE
MImMaleïda nosSOLtàlgia,
DOmaj7no cauré més en les teves trampes.
MImHi ha caliu en la SOLcendra,
DOmaj7però el foc ja fa DOtemps DOmaj7que no DO→DOmaj7crema.
MImHe après que l'abSOLsència et guanya
DOmaj7quan intentes negar-la.
MImUna onada i una alSOLtra i una altra,
DOmaj7però al final la tristeDOsa DOmaj7s'acaba. DO DOmaj7
REI reneix molt lentament però ineDOxorable
REaquella part de mi que havia DOmort en la DOmdesfeta.
LAmL'esperança esquerDOda el REmur
i a MImpoc SIma LAmpoc s'omple el meu buit.
Deixo DOde senREtir-me absurd
quan acMImcepSImto el LAmque ja he perdut.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.