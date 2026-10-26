La festa major d'Aiguafreda (Acords)

Anem a la festa major d'Aiguafreda

Acords Acords
Els Catarres
els catarres cancons 2011
els catarres cancons 2011
ASImnem a la festa maSOLjor d'Aiguafreda
i beREvem fins a SImperdre els senLAtits...
BrinSImdem pels quintos d'aSOLvui i de sempre
i baREllem fins que arSImribi el maLAtí...
I desFA#prés esmorzarem al bar MiMIm→FA#→SImguel!

SIm MIm SIm FA# x2

Els grans SImmestres de l'etílica
diuen MImdes de temps antics
que el miSImllor contra la rasca
és prendre's FA#un bon got de vi.

I en SImaquest congost dels peus
dels grans MImcingles de Bertí,
hi tenim SImla mà trencada
en prepaFA#rar un bon tornavís.

MImAaFA#ah! L'hora deSIm la veritat...
MImAaFA#ah! La vergoSImnya no hi caFA#→SOL→p! FA#

ASImnem a la festa maSOLjor d'Aiguafreda
i beREvem fins a SImperdre els senLAtits...
BrinSImdem pels quintos d'aSOLvui i de sempre
i baREllem fins que arSImribi el maLAtí...
I desFA#prés esmorzarem al bar MiMImguel...
AFA#aah! Els que SImquedin dempeus!

SIm MIm SIm FA# x2

Ja SImsona la patxanga, el ritme es MImfica ben endins.
ASImlliberem les muses que desFA#mtil·len l'elixir.
Fem SImque sigui memorable, fem que siMImgui una gran nit.
PasSImsarem tots a la història d'AiguaFA#mfreda i Sant Martí.

MImAaFA#ah! L'hora deSIm la veritat...
MImAaFA#ah! La vergoSImnya no hi caFA#→SOL→p! FA#

ASImnem a la festa maSOLjor d'Aiguafreda
i beREvem fins a SImperdre els senLAtits...
BrinSImdem pels quintos d'aSOLvui i de sempre
i baREllem fins que arSImribi el maLAtí...
I desFA#prés esmorzarem al bar MiMImguel...
AFA#aah! Els que SImquedin dempeus!

SIm MIm SIm FA# x2

Els grans SImmestres de l'etílica
diuen MImdes de temps antics
que el miSImllor contra la rasca
és prendre's FA#un bon got de vi.

I en SImaquest congost dels peus
dels grans MImcingles de Bertí,
hi tenim SImla mà trencada
en prepaFA#rar un bon tornavís.

SIm MIm SIm FA# x2

Ja SImsona la patxanga, el ritme es MImfica ben endins.
ASImlliberem les muses que desFA#til·len l'elixir.
Fem SImque sigui memorable, fem que siMImgui una gran nit.
PasSImsarem tots a la història d'AiguaFA#freda i Sant Martí.

ASImnem a la festa maSOLjor d'Aiguafreda
i beREvem fins a SImperdre els senLAtits...
BrinSImdem pels quintos d'aSOLvui i de sempre
i baREllem fins que arSImribi el maLAtí...
ASImnem a la festa maSOLjor d'Aiguafreda
i beREvem fins a SImperdre els senLAtits...
BrinSImdem pels quintos d'aSOLvui i de sempre
i baREllem fins que arSImribi el maLAtí...
I desFA#prés esmorzarem al bar MiMImguel...
AFA#aah! Els que SImquedin dempeus!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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