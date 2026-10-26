A
SImnem a la festa ma SOLjor d'Aiguafreda
i be
REvem fins a SImperdre els sen LAtits...
Brin
SImdem pels quintos d'a SOLvui i de sempre
i ba
REllem fins que ar SImribi el ma LAtí...
I des
FA#prés esmorzarem al bar Mi MIm→ FA#→ SImguel! SIm MIm SIm FA# x2
Els grans
SImmestres de l'etílica
diuen
MImdes de temps antics
que el mi
SImllor contra la rasca
és prendre's
FA#un bon got de vi.
I en
SImaquest congost dels peus
dels grans
MImcingles de Bertí,
hi tenim
SImla mà trencada
en prepa
FA#rar un bon tornavís. MImAa FA#ah! L'hora de SIm la veritat... MImAa FA#ah! La vergo SImnya no hi ca FA#→ SOL→p! FA#
A
SImnem a la festa ma SOLjor d'Aiguafreda
i be
REvem fins a SImperdre els sen LAtits...
Brin
SImdem pels quintos d'a SOLvui i de sempre
i ba
REllem fins que ar SImribi el ma LAtí...
I des
FA#prés esmorzarem al bar Mi MImguel...
A
FA#aah! Els que SImquedin dempeus! SIm MIm SIm FA# x2
Ja
SImsona la patxanga, el ritme es MImfica ben endins.
A
SImlliberem les muses que des FA#mtil·len l'elixir.
Fem
SImque sigui memorable, fem que si MImgui una gran nit.
Pas
SImsarem tots a la història d'Aigua FA#mfreda i Sant Martí. MImAa FA#ah! L'hora de SIm la veritat... MImAa FA#ah! La vergo SImnya no hi ca FA#→ SOL→p! FA#
A
SImnem a la festa ma SOLjor d'Aiguafreda
i be
REvem fins a SImperdre els sen LAtits...
Brin
SImdem pels quintos d'a SOLvui i de sempre
i ba
REllem fins que ar SImribi el ma LAtí...
I des
FA#prés esmorzarem al bar Mi MImguel...
A
FA#aah! Els que SImquedin dempeus! SIm MIm SIm FA# x2
Els grans
SImmestres de l'etílica
diuen
MImdes de temps antics
que el mi
SImllor contra la rasca
és prendre's
FA#un bon got de vi.
I en
SImaquest congost dels peus
dels grans
MImcingles de Bertí,
hi tenim
SImla mà trencada
en prepa
FA#rar un bon tornavís. SIm MIm SIm FA# x2
Ja
SImsona la patxanga, el ritme es MImfica ben endins.
A
SImlliberem les muses que des FA#til·len l'elixir.
Fem
SImque sigui memorable, fem que si MImgui una gran nit.
Pas
SImsarem tots a la història d'Aigua FA#freda i Sant Martí.
A
SImnem a la festa ma SOLjor d'Aiguafreda
i be
REvem fins a SImperdre els sen LAtits...
Brin
SImdem pels quintos d'a SOLvui i de sempre
i ba
REllem fins que ar SImribi el ma LAtí...
A
SImnem a la festa ma SOLjor d'Aiguafreda
i be
REvem fins a SImperdre els sen LAtits...
Brin
SImdem pels quintos d'a SOLvui i de sempre
i ba
REllem fins que ar SImribi el ma LAtí...
I des
FA#prés esmorzarem al bar Mi MImguel...
A
FA#aah! Els que SImquedin dempeus!
i be
Brin
i ba
I des
Els grans
diuen
que el mi
és prendre's
I en
dels grans
hi tenim
en prepa
A
i be
Brin
i ba
I des
A
Ja
A
Fem
Pas
A
i be
Brin
i ba
I des
A
Els grans
diuen
que el mi
és prendre's
I en
dels grans
hi tenim
en prepa
Ja
A
Fem
Pas
A
i be
Brin
i ba
A
i be
Brin
i ba
I des
A