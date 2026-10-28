La flor (Acords)

El món gira per tu

Acords Acords
Xarim Aresté
xarim areste polinesies
xarim areste polinesies
FA
SOLmEl DOmón gira per tu,
LAmperò REmno tot és costa avall.
RE♭Dona'm del teu amor,
DOjo FAamb una miqueta faig,
DOjo FAamb una miqueta faig.

ViuRE♭re FAsempre amb el cor a la mà,
tot RE♭el REmque tens ho hauràs de deixar anar.
SI♭Tard SOLmo FAd'hora el toll s'haurà eixugat,
SI♭tard LAmo SOLmd'hora tu, jo i ella haurem marxat.

FAViuRE♭re FAsempre amb el cap al demà,
doRE♭ni'm REmplaer o deixi'm estar.
SI♭Tard SOLmo FAd'hora tot serà escapçat,
SI♭tard LAmo SOLmd'hora DO→FAtu, jo i ella haurem marxat.

FA
SOLmEl DOmón gira per tu,
LAmperò REmno tot és costa avall.
RE♭Dona'm del teu amor,
DOjo FAamb una miqueta faig,
DOjo FAamb una miqueta faig.

Tant regar-RE♭la i la flor FAse'n va anar,
tanSOLmta esREmtima DOi la flor es va negar.
FATant reSOLmgar-la i REmla flor se'n DOva anar,
FAtanSOLmta esREmtima DOi la flor es va negar.
SIdimNo t'ho prenguis mai SI♭com un comiat,
SIdimno t'ho prenguis mai SI♭com un comiat,
però tard LAmo d'hora SOLmtu, jo i DOella hauFArem marxat.

FA
SOLmEl DOmón gira per tu,
LAmperò REmno tot és costa avall.
RE♭Dona'm del teu amor,
DOjo FAamb una miqueta faig,
DOjo FAamb una miqueta faig.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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