FA
SOLmEl DOmón gira per tu,
LAmperò REmno tot és costa avall.
RE♭Dona'm del teu amor,
DOjo FAamb una miqueta faig,
DOjo FAamb una miqueta faig.
ViuRE♭re FAsempre amb el cor a la mà,
tot RE♭el REmque tens ho hauràs de deixar anar.
SI♭Tard SOLmo FAd'hora el toll s'haurà eixugat,
SI♭tard LAmo SOLmd'hora tu, jo i ella haurem marxat.
FAViuRE♭re FAsempre amb el cap al demà,
doRE♭ni'm REmplaer o deixi'm estar.
SI♭Tard SOLmo FAd'hora tot serà escapçat,
SI♭tard LAmo SOLmd'hora DO→FAtu, jo i ella haurem marxat.
FA
SOLmEl DOmón gira per tu,
LAmperò REmno tot és costa avall.
RE♭Dona'm del teu amor,
DOjo FAamb una miqueta faig,
DOjo FAamb una miqueta faig.
Tant regar-RE♭la i la flor FAse'n va anar,
tanSOLmta esREmtima DOi la flor es va negar.
FATant reSOLmgar-la i REmla flor se'n DOva anar,
FAtanSOLmta esREmtima DOi la flor es va negar.
SIdimNo t'ho prenguis mai SI♭com un comiat,
SIdimno t'ho prenguis mai SI♭com un comiat,
però tard LAmo d'hora SOLmtu, jo i DOella hauFArem marxat.
FA
SOLmEl DOmón gira per tu,
LAmperò REmno tot és costa avall.
RE♭Dona'm del teu amor,
DOjo FAamb una miqueta faig,
DOjo FAamb una miqueta faig.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.