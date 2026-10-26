REm LA REm LA x4
Vam enREmcendre una foguera
on creRE7mar tota la SOLmpena,
per deixar enrere el DOtemps,
per renéixer de la FAcendra.
Amb el REmbeure de les bruixes
vam omRE7plir-nos de saviSOLmesa
per fugir de la DOpell,
sentir bategar la FAterra.
SI♭PorLA7tem la terra a REmdins!
Les ales SOLmnoves, sense fanREmtasmes.
Giren els LA7astres com un treREmsor.
Les ales SOLmnoves per volar REmlliures
com aquest LA7riure que neix del REmplor.
Porto el SI♭foc de la foguera de Sant FAJoan
que crema la LA7pena! Crema la REmpena!
Porto el SI♭foc de la foguera de Sant FAJoan
per cremar tot LA7allò que ens REmfa mal.
SOLm REm SOLm REm x2
REm LA REm LA x2
Amb aREmllò que ja no érem,
amb les RE7coses que ens soSOLmbraven,
vam agrair el caDOmí,
vam alimentar les FAflames.
I aREmra, sota les estrelles,
un gran RE7foc de fusta SOLmvella
crema com el desDOtí
que obre totes les fiFAnestres.
SI♭PorLA7tem la terra a REmdins!
Les ales SOLmnoves, sense fanREmtasmes.
Giren els LA7astres com un treREmsor.
Les ales SOLmnoves per volar REmlliures
com aquest LA7riure que neix del REmplor.
Porto el SI♭foc de la foguera de Sant FAJoan
que crema la LA7pena! Crema la REmpena!
Porto el SI♭foc de la foguera de Sant FAJoan
per cremar tot LA7allò que ens REmfa mal.
Que canti SI♭la plaça, que torni a FAcantar.
No volem marLA7xar ja cap a REmcasa.
Que canti SI♭la plaça, que torni a FAcantar.
Ballarem tota LA7la nit fins a l'alREmbada.
Porto el SI♭foc de la foguera de Sant FAJoan
que crema la LA7pena! Crema la REmpena!
Porto el SI♭foc de la foguera de Sant FAJoan
per cremar tot LA7allò que ens REmfa mal.
SOLm REm SOLm REm x2
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