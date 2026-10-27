La font gelada (Acords)

Surt aigua de la font gelada

Acords Acords
Ernest Crusats
ernest crusats la font gelada
ernest crusats la font gelada
LA RE LA
Surt aigua de la font gelaREda, LA
tants anys sense cauMIre.
LAÉs fresca i claREra, LA
MIun REset de LAllum. RE

LAAcosta la mà i deixa'n cauREre, LA
omple’t la caMIra,
LAque són llàgrimes REblanques LA
MIde plors REde muntaLAnyes.

SImElla em FA#mva obrir el pit,
va entrar REel vent fred i LAnet,
SImtan FA#mpur, tan MIcert,
SImva espolsar FA#mels meus parMIracs
i desLAprés
REels va estendre al MIsol. LA

RE LA
Surt aigua de la font gelaREda, LA
tants anys sense cauMIre.
LAAllà entre els arREbres, LA
MIun tros REde cel. LA

Fulles d’arbre sobre el REcos LA
després d’una pluja d’esMItiu
LAque neteja la pols RE LA
MIque van deiRExar pluges d’aLAbril.

SImElla em FA#mva obrir el pit,
va entrar REel vent fred i LAnet,
SImtan FA#mpur, tan MIcert,
SImva espolsar FA#mels meus parMIracs
i desLAprés
REels va estendre al MIsol, LA
REels va estendre al MIsol. FA#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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