LARELA Surt aigua de la font gelaREda, LA tants anys sense cauMIre. LAÉs fresca i claREra, LA MIun REset de LAllum. RE
LAAcosta la mà i deixa'n cauREre, LA omple’t la caMIra, LAque són llàgrimes REblanques LA MIde plors REde muntaLAnyes.
SImElla em FA#mva obrir el pit, va entrar REel vent fred i LAnet, SImtan FA#mpur, tan MIcert, SImva espolsar FA#mels meus parMIracs i desLAprés REels va estendre al MIsol. LA
RELA Surt aigua de la font gelaREda, LA tants anys sense cauMIre. LAAllà entre els arREbres, LA MIun tros REde cel. LA
Fulles d’arbre sobre el REcos LA després d’una pluja d’esMItiu LAque neteja la pols RELA MIque van deiRExar pluges d’aLAbril.
SImElla em FA#mva obrir el pit, va entrar REel vent fred i LAnet, SImtan FA#mpur, tan MIcert, SImva espolsar FA#mels meus parMIracs i desLAprés REels va estendre al MIsol, LA REels va estendre al MIsol. FA#m