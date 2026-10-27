RE DO#7 FA#m
SIm DO# FA#m
Ens ho hem SImdit DO#tot i de tantes maneFA#mres
que em falten MI7mots per
prosseguir en l'aLAmor,
i ara noREmés DO#em queda la secreFA#mta,
vaga espeSImrança de SOL#mfer-te una canDO#7çó.
Hem confessat SImen DO#vespres de tempesta FA#m
l'udol MIcovard
d'aquelles nostres LApors,
i ens hem fet REforts DO#com ho és la priFA#mmavera
malgrat els SImcrits de DO#les goles de FA#mllop.
Hem trobat LAllocs
que ens han estat trinxeLAra,
parets i REmurs per SIomplir de coMIlors,
aigua en FA#mels rius que baixaven REde pressa…
Ens hem LAcregut els amos de MImil mons.
Ens hem SImtingut en DO#7els dies de fesFA#mta
i en el MIfeixuc anhel de temps miLAllors,
ens hem REjurat que DO#no hi ha FA#mteua i meua
sinó noSImmés la força de ser DO#7dos.
Ens ha aSImbrigat l'esDO#7tel de la banFA#mdera,
hem combaMItut contra moltes tarLAdors,
ens hem riREgut del DO#mort i de qui FA#mel vetlla,
hem SImtastat sang barreDO#7jada en FA#mpetons.
SIm DO#7 FA#m
MI LA
RE DO# FA#m
SIm DO#7
FA#m
Potser LAprenem camins plens de glaceres
i d'alts REbarrancs i un SIsostre massa MIfosc,
potser els FA#mmatins, sense MIfer gaire REfressa,
afirmaLArem on ara sols hi ha MIamor.
Pujarem LAcims i farem dolces gestes,
tocarem REcels i SIrevoluciMIons,
tindrem FA#mcarrers i no MIens caldran REvoreres,
serem un LAball etern a l'horitSIm7zó.
REm7Etern a l'horitzó.
LA MI LA
LA
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