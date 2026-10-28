La formigueta (Acords)

Tinc… Ou ou ou!

Acords Acords
Lali BeGood
lali begood cancons per emportar
lali begood cancons per emportar
SOL DO

SOLTinc… Ou ou ou!
DOUna formigueta a la panSOLxeta. Ou ou ou!
DOQue m'està fent pessigoSOLlletes. Ou ou ou!
DOI no em deixa dorREmir.
SOLPuja… Ou ou ou!
DOPer la muntanya amb vent i SOLpluja. Ou ou ou!
DOÉs molt valenta, no hi ha SOLdubte. Ou ou ou!
DOI ja ens hem fet bons aREmics.

DO RE
SOL DO
SOL DO RE

SOLTinc… Ou ou ou!
DOUna formigueta a la panSOLxeta. Ou ou ou!
DOQue m'està fent pessigoSOLlletes. Ou ou ou!
DOI no em deixa dorREmir.
SOLPuja… Ou ou ou!
DOPer la muntanya amb vent i SOLpluja. Ou ou ou!
DOÉs molt valenta, no hi ha SOLdubte. Ou ou ou!
DOI ja ens hem fet bons aREmics.

SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi