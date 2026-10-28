SOLTinc… Ou ou ou! DOUna formigueta a la panSOLxeta. Ou ou ou! DOQue m'està fent pessigoSOLlletes. Ou ou ou! DOI no em deixa dorREmir. SOLPuja… Ou ou ou! DOPer la muntanya amb vent i SOLpluja. Ou ou ou! DOÉs molt valenta, no hi ha SOLdubte. Ou ou ou! DOI ja ens hem fet bons aREmics.
DORE SOLDO SOLDORE
SOLTinc… Ou ou ou! DOUna formigueta a la panSOLxeta. Ou ou ou! DOQue m'està fent pessigoSOLlletes. Ou ou ou! DOI no em deixa dorREmir. SOLPuja… Ou ou ou! DOPer la muntanya amb vent i SOLpluja. Ou ou ou! DOÉs molt valenta, no hi ha SOLdubte. Ou ou ou! DOI ja ens hem fet bons aREmics.