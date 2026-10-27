La fortuna (Acords)

Hem viscut tots aquests anys

Acords Acords
Tortellinis
tortellinis en un raco del mon
tortellinis en un raco del mon
SI♭Hem viscut tots aquests MI♭anys
compartint les nostres SOLmvides,
cada estiu tornem a FAdir:
aquest serà irrepeSI♭tible.

Hem passat mil i una MI♭nits
navegant a la deSOLmriva.
Quan xerrem pels descoFAsits,
que el temps passa se'ns oSI♭blida.

Tu ja saps, quan bufa el MI♭vent,
les paraules marxen SOLmsoles
i el silenci es fa preFAsent
quan no hi ha ningú a la SI♭vora.

I tan sols per un moMI♭ment,
callem tots i veiem SOLmcaure
el sol rogent sobre mar FAblava.

DOmSi algun dia em vens a MI♭veure,
t'explicaré “bataSI♭lletes”
com les que expliquen els FAavis
als seus néts les nits més DOmtendres.
I és quan lluites pel que MI♭vols,
vas encara més enDOmllà, i quan t'adones
que el món és tan peFAtit, et sents més gran.

SI♭I amb una FAmica de forSOLmtuna
volarem fins a la MI♭lluna,
reviurem aquelles FAnits
de cançons vora del SI♭mar.
BallaFArem sobre la SOLmsorra,
parem el temps una esMI♭tona,
perquè amb tu mai es fa FAtard.
SI♭I amb una FAmica de forSOLmtuna
volarem fins a la MI♭lluna,
reviurem aquelles FAnits
de cançons vora del SI♭mar.
BallaFArem sobre la SOLmsorra,
parem el temps una esMI♭tona,
perquè amb tu mai es fa FAtard.

SI♭I quan no ens tenim, ens MI♭trobem a faltar.
SOLmÉs quan estem junts que FAmai volem marxar.
SI♭I quan menys sabem, més MI♭tenim per aprendre.
SoSOLmmiem el que volem, no hi ha res a FAperdre.

DOmSi algun dia em vens a MI♭veure,
t'explicaré “bataSI♭lletes”
com les que expliquen els FAavis
als seus néts les nits més DOmtendres.
I és quan lluites pel que MI♭vols,
vas encara més enDOmllà, i quan t'adones
que el món és tan peFAtit, et sents més gran.

SI♭I amb una FAmica de forSOLmtuna
volarem fins a la MI♭lluna,
reviurem aquelles FAnits
de cançons vora del SI♭mar.
BallaFArem sobre la SOLmsorra,
parem el temps una esMI♭tona,
perquè amb tu mai es fa FAtard.
SI♭I amb una FAmica de forSOLmtuna
volarem fins a la MI♭lluna,
reviurem aquelles FAnits
de cançons vora del SI♭mar.
BallaFArem sobre la SOLmsorra,
parem el temps una esMI♭tona,
perquè amb tu mai es fa FAtard.

SI♭ MI♭ SOLm FA
SI♭ MI♭ SOLm SI♭ x2

SI♭I amb una FAmica de forSOLmtuna
volarem fins a la MI♭lluna,
reviurem aquelles FAnits
de cançons vora del SI♭mar.
BallaFArem sobre la SOLmsorra,
parem el temps una esMI♭tona,
perquè amb tu mai es fa FAtard.
SI♭I amb una FAmica de forSOLmtuna
volarem fins a la MI♭lluna,
reviurem aquelles FAnits
de cançons vora del SI♭mar.
BallaFArem sobre la SOLmsorra,
parem el temps una esMI♭tona,
perquè amb tu mai es fa FAtard.

SI♭ MI♭ SOLm→ FA→ SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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