SI♭Hem viscut tots aquests MI♭anys compartint les nostres SOLmvides, cada estiu tornem a FAdir: aquest serà irrepeSI♭tible.
Hem passat mil i una MI♭nits navegant a la deSOLmriva. Quan xerrem pels descoFAsits, que el temps passa se'ns oSI♭blida.
Tu ja saps, quan bufa el MI♭vent, les paraules marxen SOLmsoles i el silenci es fa preFAsent quan no hi ha ningú a la SI♭vora.
I tan sols per un moMI♭ment, callem tots i veiem SOLmcaure el sol rogent sobre mar FAblava.
DOmSi algun dia em vens a MI♭veure, t'explicaré “bataSI♭lletes” com les que expliquen els FAavis als seus néts les nits més DOmtendres. I és quan lluites pel que MI♭vols, vas encara més enDOmllà, i quan t'adones que el món és tan peFAtit, et sents més gran.
SI♭I amb una FAmica de forSOLmtuna volarem fins a la MI♭lluna, reviurem aquelles FAnits de cançons vora del SI♭mar. BallaFArem sobre la SOLmsorra, parem el temps una esMI♭tona, perquè amb tu mai es fa FAtard. SI♭I amb una FAmica de forSOLmtuna volarem fins a la MI♭lluna, reviurem aquelles FAnits de cançons vora del SI♭mar. BallaFArem sobre la SOLmsorra, parem el temps una esMI♭tona, perquè amb tu mai es fa FAtard.
SI♭I quan no ens tenim, ens MI♭trobem a faltar. SOLmÉs quan estem junts que FAmai volem marxar. SI♭I quan menys sabem, més MI♭tenim per aprendre. SoSOLmmiem el que volem, no hi ha res a FAperdre.
DOmSi algun dia em vens a MI♭veure, t'explicaré “bataSI♭lletes” com les que expliquen els FAavis als seus néts les nits més DOmtendres. I és quan lluites pel que MI♭vols, vas encara més enDOmllà, i quan t'adones que el món és tan peFAtit, et sents més gran.
SI♭I amb una FAmica de forSOLmtuna volarem fins a la MI♭lluna, reviurem aquelles FAnits de cançons vora del SI♭mar. BallaFArem sobre la SOLmsorra, parem el temps una esMI♭tona, perquè amb tu mai es fa FAtard. SI♭I amb una FAmica de forSOLmtuna volarem fins a la MI♭lluna, reviurem aquelles FAnits de cançons vora del SI♭mar. BallaFArem sobre la SOLmsorra, parem el temps una esMI♭tona, perquè amb tu mai es fa FAtard.
SI♭MI♭SOLmFA SI♭MI♭SOLmSI♭ x2
SI♭I amb una FAmica de forSOLmtuna volarem fins a la MI♭lluna, reviurem aquelles FAnits de cançons vora del SI♭mar. BallaFArem sobre la SOLmsorra, parem el temps una esMI♭tona, perquè amb tu mai es fa FAtard. SI♭I amb una FAmica de forSOLmtuna volarem fins a la MI♭lluna, reviurem aquelles FAnits de cançons vora del SI♭mar. BallaFArem sobre la SOLmsorra, parem el temps una esMI♭tona, perquè amb tu mai es fa FAtard.