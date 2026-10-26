LAmLa gallineta ha dit que prou:
ja no vull pondre cap més FAou.
A fer punyetes aquest SOLjou
que fa tants anys que m'esclaLAmvitza.
LAmI si em venen ganes de fer-ne,
em faré venir un restrenyiFAment,
no tindrà cap més ou caSOLlent
el que de mi se n'aproLAmfita.
La gallina ha MIdit que LAmno,
visca FAla reSOLvoluLAmció!
LA#mA canvi d'algun gra de blat,
m'heu tret la força de voFA#lar,
però, us ho juro, s'ha acaSOL#bat!
Tinc per davant tota una LA#mvida.
LA#mI no pateixo pel destí,
que, un cop lliurada del botFA#xí,
no ha d'haver-hi cap peSOL#rill
perquè m'entengui amb les veLA#mïnes.
La gaLA#mllina ha FAdit que LA#mno,
visca FA#la reSOL#voluLA#mció!
SImI els galls que amb mi hauran de dormir,
els triaré sans i vaSOLlents,
que n'estic farta d'impoLAtents
que em fan passar nits avorSImrides.
Que queLAmdi clar per MIsempre LAmmés
que jo FAde verge SOLno en LAmtinc res
i que, posats a fer, MIno em LAmve
d'un seFAgon SOLrestreLAmnyiment.
La gallina ha MIdit que LAmno,
visca FAla reSOLvoluLAmció!
La gallina ha MIdit que LAmno,
visca FAla reSOLvoluLAmció!
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