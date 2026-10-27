Intro:
FAm SI♭m FAm SI♭m x2 FAmOh! Gavina voladora,
que
SI♭mvolteges prop del FAmmar, FAmi al pas del vent mar enfora
vas
SI♭mvolant fins arri DO7bar
a
RE♭la platja sole LA♭llada, MI♭platja de dolços re LA♭cords, RE♭on dia i nit hi fa es DO7tada
la
SI♭mnina dels meus a DO7mors. FAQuan la vegis SI♭sola DO7prop la quieta o FAnada,
dona-li la be
SI♭sada que DO7li envio més fer FAvent.
Digues-li que
SI♭sento dolça melan FAgia
i que en ella
SI♭penso en DO7tot mo FAment. FAmOh! Si igual que tu, gavina,
el mar
SI♭mpogués jo traves FAmsar, FAmfins arribar a la platja
on tan
SI♭mdolç és recor DO7dar,
i
RE♭veure la imatge LA♭bruna MI♭amb un suau desper LA♭tar,
de la
RE♭nina que entre DO7somnis
és tan
SI♭mgrat d'acari DO7ciar. FAQuan la vegis SI♭sola DO7prop la quieta o FAnada,
dona-li la be
SI♭sada que DO7li envio més fer FAvent.
Digues-li que
SI♭sento dolça melan FAgia
i que en ella
SI♭penso en DO7tot mo FAment.
que
vas
a
la
dona-li la be
Digues-li que
i que en ella
el mar
on tan
i
de la
és tan
dona-li la be
Digues-li que
i que en ella