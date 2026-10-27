La gavina (Acords)

Oh! Gavina voladora

Acords Acords
Marina Rossell
marina rossell inicis 1977 1990
marina rossell inicis 1977 1990
Intro: FAm SI♭m FAm SI♭m x2

FAmOh! Gavina voladora,
que SI♭mvolteges prop del FAmmar,
FAmi al pas del vent mar enfora
vas SI♭mvolant fins arriDO7bar
a RE♭la platja soleLA♭llada,
MI♭platja de dolços reLA♭cords,
RE♭on dia i nit hi fa esDO7tada
la SI♭mnina dels meus aDO7mors.

FAQuan la vegis SI♭sola DO7prop la quieta oFAnada,
dona-li la beSI♭sada que DO7li envio més ferFAvent.
Digues-li que SI♭sento dolça melanFAgia
i que en ella SI♭penso en DO7tot moFAment.

FAmOh! Si igual que tu, gavina,
el mar SI♭mpogués jo travesFAmsar,
FAmfins arribar a la platja
on tan SI♭mdolç és recorDO7dar,
i RE♭veure la imatge LA♭bruna
MI♭amb un suau desperLA♭tar,
de la RE♭nina que entre DO7somnis
és tan SI♭mgrat d'acariDO7ciar.

FAQuan la vegis SI♭sola DO7prop la quieta oFAnada,
dona-li la beSI♭sada que DO7li envio més ferFAvent.
Digues-li que SI♭sento dolça melanFAgia
i que en ella SI♭penso en DO7tot moFAment.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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