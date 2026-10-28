La gent i jo (Acords)

No sé què passa últimament

Acords Acords
Els Surfing Sirles
els surfing sirles musica de consum
els surfing sirles musica de consum
RE LA RE LA

No sé què REpassa últimament, LA
no sé si és REpel despatx seLAcret
o potser és REcosa de l'hivern, LA
un sentiREment estacional. MI
La gent i SOLjo no REens enteLAnem.

MalinterpreREto cada gest, LA
la meva viREda és un turment, LA
cada dia em REsento pitjor, LA
més impoREtent, més indefens. MI
La gent i SOLjo no REens enteLAnem.
MILa gent i SOLjo no REens enteLAnem.

SOLVoldria que REel meu pensament,
DOque és el que m'aLAllunya de la gent,
SOLvoldria que REel meu pensament
FAno fos un miLAratge resplendent. RE LA

Llegeixo REllibres de dements, LA
amb ells REm'hi entenc d'allò LAmés bé.
No vull sorREtir més al carLArer,
no vull parRElar amb ningú mai MImés.
La gent i SOLjo no REens enteLAnem.

No sé per REquè mai paren quiLAets,
no sé què REés el que els té LAdistrets.
El segle REvint-i-u em va LAgran,
jo soc molt REmés del nariMInant.
La gent i SOLjo no REens enteLAnem.
MILa gent i SOLjo no REens enteLAnem.

SOLVoldria que REel meu pensament,
DOque és el que m'aLAllunya de la gent,
SOLvoldria que REel meu pensament
FAno fos un miLAratge resplendent.
FANo fos un miLAratge resplendent.

RE DO RE SOL RE DO LA

DO RE DO RE DO RE FA DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi