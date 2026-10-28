No sé què REpassa últimament, LA no sé si és REpel despatx seLAcret o potser és REcosa de l'hivern, LA un sentiREment estacional. MI La gent i SOLjo no REens enteLAnem.
MalinterpreREto cada gest, LA la meva viREda és un turment, LA cada dia em REsento pitjor, LA més impoREtent, més indefens. MI La gent i SOLjo no REens enteLAnem. MILa gent i SOLjo no REens enteLAnem.
SOLVoldria que REel meu pensament, DOque és el que m'aLAllunya de la gent, SOLvoldria que REel meu pensament FAno fos un miLAratge resplendent. RELA
Llegeixo REllibres de dements, LA amb ells REm'hi entenc d'allò LAmés bé. No vull sorREtir més al carLArer, no vull parRElar amb ningú mai MImés. La gent i SOLjo no REens enteLAnem.
No sé per REquè mai paren quiLAets, no sé què REés el que els té LAdistrets. El segle REvint-i-u em va LAgran, jo soc molt REmés del nariMInant. La gent i SOLjo no REens enteLAnem. MILa gent i SOLjo no REens enteLAnem.
SOLVoldria que REel meu pensament, DOque és el que m'aLAllunya de la gent, SOLvoldria que REel meu pensament FAno fos un miLAratge resplendent. FANo fos un miLAratge resplendent.