DOLlença el davanFAtal a l'aire DOi se'n va criFAdant a casa. SI♭Baixa, amor DOmeu. Baixa, aFAmor meu, que ja ens toFAcava.
DOSurt volant el FAtap del cava, DOi tothom s'abraFAça a taula. SI♭Baixa, amor DOmeu. Baixa, FAamor meu, que això s'acaFAba.
S'aSI♭caben les hores que mai no aDOcaben, els dies que desperFAtàvem tempDOtats de deiREmxar-ho estar; DOés com si SI♭tot tornés a DOlloc de cop.
FA
DOUna dona FAgran recorda DOhaver viscut la FAgran eufòria. SI♭Baixa, amor DOmeu. Baixa, FAamor meu, la vida és FAnostra.
S'aSI♭caben les hores que mai no aDOcaben, els dies que desperFAtàvem tempDOtats de deiREmxar-ho estar; DOés com si SI♭tot tornés a DOlloc de cop. S'aSI♭caben les hores que mai no aDOcaben, els dies que desperFAtàvem tempDOtats de deiREmxar-ho estar; DOés com si SI♭tot tornés a DOlloc de cop.