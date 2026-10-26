La gran eufòria (Acords)

Llença el davantal a l'aire

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ara som gegants
joan dausa ara som gegants
FA

DOLlença el davanFAtal a l'aire
DOi se'n va criFAdant a casa.
SI♭Baixa, amor DOmeu.
Baixa, aFAmor meu,
que ja ens toFAcava.

DOSurt volant el FAtap del cava,
DOi tothom s'abraFAça a taula.
SI♭Baixa, amor DOmeu.
Baixa, FAamor meu,
que això s'acaFAba.

S'aSI♭caben les hores
que mai no aDOcaben,
els dies que desperFAtàvem
tempDOtats de deiREmxar-ho estar;
DOés com si SI♭tot tornés a DOlloc de cop.

FA

DOUna dona FAgran recorda
DOhaver viscut la FAgran eufòria.
SI♭Baixa, amor DOmeu.
Baixa, FAamor meu,
la vida és FAnostra.

S'aSI♭caben les hores
que mai no aDOcaben,
els dies que desperFAtàvem
tempDOtats de deiREmxar-ho estar;
DOés com si SI♭tot tornés a DOlloc de cop.
S'aSI♭caben les hores
que mai no aDOcaben,
els dies que desperFAtàvem
tempDOtats de deiREmxar-ho estar;
DOés com si SI♭tot tornés a DOlloc de cop.

FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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