La gran vida (Acords)

Com un joc, vam escriure

Acords Acords
Buhos
buhos la gran vida
buhos la gran vida
REm

REmCom un joc, vam escriure
un grapat de canFAçons,
cuinades a poc a REmpoc.

REmLa passió donava forma
a les emociFAons
i ens va cremar el seu REmfoc.

REmHem caminat sobre una tensa corda
entre dos SI♭móns. Junts ens hem emocionat
fugint del foc dels caFAnons. Hem ballat
amb els problemes i hem dorLAmit amb les solucions.

SI♭Hem parat el temps,
REmens han portat els DOvents,
hem pres partit en SOLtots els moments.
SI♭I de cop ho he entès,
REmja no importa SI♭res,
només el que DOsents.

Ganes de viFAbrar,
ganes d'invenLAtar.
La gran vida és REmviure
sense mai no renunSI♭ciar.

Ganes de somiFAar,
ganes de voLAlar.
La gran vida és REmviure
com si no hi hagués SI♭demà.

FA DO REm x3
DO MI♭

REm

REmCap nacional podrà guanyar
mai un comFAbat
contra el nostre iREmdeal.

REmCap soldat per la força
ens podrà impoFAsar
a qui hem d'estiREmmar.

REmHem embogit si ens hem fumat
les pedres del SI♭camí, hem conduït sense destí,
gairebé sense dorFAmir. Hem dirigit la nostra barca
a les LAroques més d'un matí.

SI♭Hem parat el temps,
REmens han portat els DOvents,
hem pres partit en SOLtots els moments.
SI♭I de cop ho he entès,
REmja no importa SI♭res,
només el que DOsents.

Ganes de viFAbrar,
ganes d'invenLAtar.
La gran vida és REmviure
sense mai no renunSI♭ciar.

Ganes de somiFAar,
ganes de voLAlar.
La gran vida és REmviure
com si no hi hagués SI♭demà.

REm DO REm
FA LA
REm DO SI♭
FA DO
REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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