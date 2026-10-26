REm
REmCom un joc, vam escriure
un grapat de canFAçons,
cuinades a poc a REmpoc.
REmLa passió donava forma
a les emociFAons
i ens va cremar el seu REmfoc.
REmHem caminat sobre una tensa corda
entre dos SI♭móns. Junts ens hem emocionat
fugint del foc dels caFAnons. Hem ballat
amb els problemes i hem dorLAmit amb les solucions.
SI♭Hem parat el temps,
REmens han portat els DOvents,
hem pres partit en SOLtots els moments.
SI♭I de cop ho he entès,
REmja no importa SI♭res,
només el que DOsents.
Ganes de viFAbrar,
ganes d'invenLAtar.
La gran vida és REmviure
sense mai no renunSI♭ciar.
Ganes de somiFAar,
ganes de voLAlar.
La gran vida és REmviure
com si no hi hagués SI♭demà.
FA DO REm x3
DO MI♭
REm
REmCap nacional podrà guanyar
mai un comFAbat
contra el nostre iREmdeal.
REmCap soldat per la força
ens podrà impoFAsar
a qui hem d'estiREmmar.
REmHem embogit si ens hem fumat
les pedres del SI♭camí, hem conduït sense destí,
gairebé sense dorFAmir. Hem dirigit la nostra barca
a les LAroques més d'un matí.
SI♭Hem parat el temps,
REmens han portat els DOvents,
hem pres partit en SOLtots els moments.
SI♭I de cop ho he entès,
REmja no importa SI♭res,
només el que DOsents.
Ganes de viFAbrar,
ganes d'invenLAtar.
La gran vida és REmviure
sense mai no renunSI♭ciar.
Ganes de somiFAar,
ganes de voLAlar.
La gran vida és REmviure
com si no hi hagués SI♭demà.
REm DO REm
FA LA
REm DO SI♭
FA DO
REm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.