La guàrdia (Acords)

Prohibida la tinença

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda garrotades
la gossa sorda garrotades
RE LA SIm LA x5

REProhiLAbida la tinença,
SImprohiLAbides les vesprades de tardor,
REil·leLAgal la teua cara
SImconverLAtida en una bola de cogoll.
RELa moLAral porta pistola
SImi noLAsaltres som el seu pitjor malson.
REIl·leLAgal la teua ràbia
SImtan poLAtent com una bomba de cogoll.

REI ara que FA#msents el vent cridar, SOL
ja no tens LApor de que t'atrape el temps,
REja no tens LApor de les mirades SImfalses
que t'ameLAnacen nit i dia.

RE LA SIm LA x2

RET'has planLAtat dins de ta caSImsa,
t'has deciLAdit a ventilar la teua por,
REi has iLAniciat el teu projecSImte
endavant LAper l'autarquia del cogoll.

I a rebolREcons anàvem pels raFA#mcons
entre SOLboires de futur esLApés,
REt'he retroLAbat damunt de mi muSImllada
com cada LAtarda, nit i dia.

SOLJunts com una LAbola de coREgoll
que va arreFA#mlant als nostres ulls,
SOLembriagats encara de lluLAna, sexe i marihuaREna,
suau, com el conFA#mtacte dels teus pits,
SOLcom una briLAsa vora el REmar,
embriagats encara de lluFA#mna, sexe i marihuana.

RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot!
RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot!

RE LA SIm LA x2

REProhiLAbida la tinença,
SImprohiLAbides les vesprades de tardor,
REil·leLAgal la teua cara
SImconverLAtida en una bola de cogoll.
RET'has planLAtat dins de ta casa,
SImt'has deLAcidit a ventilar la teua por,
REi has iLAniciat el teu projecte,
SImhem iLAniciat un nou projecte.

SOLJunts com una LAbola de coREgoll
que va arreFA#mlant als nostres ulls,
SOLembriagats encara de lluLAna, sexe i marihuaREna,
suau, com el conFA#mtacte dels teus pits,
SOLcom una briLAsa vora el REmar,
embriagats encara de lluFA#mna, sexe i marihuana.
SOLAmaLAgueu-ho REtot.

RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot!
RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot!
RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot!
RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot!
RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot!
RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot!
RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot!
RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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