REProhiLAbida la tinença, SImprohiLAbides les vesprades de tardor, REil·leLAgal la teua cara SImconverLAtida en una bola de cogoll. RELa moLAral porta pistola SImi noLAsaltres som el seu pitjor malson. REIl·leLAgal la teua ràbia SImtan poLAtent com una bomba de cogoll.
REI ara que FA#msents el vent cridar, SOL ja no tens LApor de que t'atrape el temps, REja no tens LApor de les mirades SImfalses que t'ameLAnacen nit i dia.
RELASImLA x2
RET'has planLAtat dins de ta caSImsa, t'has deciLAdit a ventilar la teua por, REi has iLAniciat el teu projecSImte endavant LAper l'autarquia del cogoll.
I a rebolREcons anàvem pels raFA#mcons entre SOLboires de futur esLApés, REt'he retroLAbat damunt de mi muSImllada com cada LAtarda, nit i dia.
SOLJunts com una LAbola de coREgoll que va arreFA#mlant als nostres ulls, SOLembriagats encara de lluLAna, sexe i marihuaREna, suau, com el conFA#mtacte dels teus pits, SOLcom una briLAsa vora el REmar, embriagats encara de lluFA#mna, sexe i marihuana.
RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot! RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot!
RELASImLA x2
REProhiLAbida la tinença, SImprohiLAbides les vesprades de tardor, REil·leLAgal la teua cara SImconverLAtida en una bola de cogoll. RET'has planLAtat dins de ta casa, SImt'has deLAcidit a ventilar la teua por, REi has iLAniciat el teu projecte, SImhem iLAniciat un nou projecte.
SOLJunts com una LAbola de coREgoll que va arreFA#mlant als nostres ulls, SOLembriagats encara de lluLAna, sexe i marihuaREna, suau, com el conFA#mtacte dels teus pits, SOLcom una briLAsa vora el REmar, embriagats encara de lluFA#mna, sexe i marihuana. SOLAmaLAgueu-ho REtot.
RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot! RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot! RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot! RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot! RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot! RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot! RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot! RELa guàrdia, la LAguàrdiSIma, amagueu-ho LAtot!