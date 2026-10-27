La història de la gossa (Acords)

La història d'una gossa faenera

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda l ultim heretge
la gossa sorda l ultim heretge
La MImhistòria d'una gossa FA#mfaenera,
que es va fer una SImpatera
i MImamb la lluna guerFA#mrillera
se'n va anar mar MImendins,
FA#mtot mar enSImdins.

MImCamina cada dia i FA#mvigila
i fuig de la SImguàrdia,
MImque jugues la FA#mvida.
MImCamina entre preguntes i FA#mpols,
esquiSImvant garrotades, continuant la partida.
MImCamina, que no és qüestió FA#mde sort,
i MImcorre abans de que arribe la FA#mmort.
MImCamina, que no és qüestió FA#mde sort,
colpeja fort. SIm

MIm LA FA#m SIm
MIm FA#m SIm

MImRespira entre canuts de FA#mmatinada.
Diuen que és el SImdimoni,
MImel paradigma FA#mde l'odi,
MImi obri una altra porta.
FA#mLa batalla obri la veda
als seus SImsomnis, el temps s'acaba.

MImI abans de que rebente FA#mtot,
se MImsent la veu del nostre FA#mtro,
MImi abans de que rebente FA#mtot,
farem saó. SIm

MImConta-la, la meva hisLAtòria,
la meva hisFA#mtòria,
la meva hisSImtòria,
conta-MImla. FA#m SIm

Per un MImsender,
recorLAdant cada FA#mpedra,
SImrecordant aquests MImtemps
FA#mtota la nit SImsencera;
per un MImsender,
LAl'únic camí que ens FA#mqueda,
SImcaminarem junts MImper FA#ml'última
carreteSImra.

I ja faMImrem més por
quan trepitLAgem l'escòria.
Este és el FA#mnostre esport,
esta és la SImnostra història,
i cantaMImrem més fort,
i amb molta FA#mmés eufòria
farem viSImbrar el món
amb la nosLAtra ràbia.

DanMImsaré
LAtota la nit senFA#mcera.
SImSom viatgers del MImtemps
FA#mper aquesta voreSImra.

MIm LA FA#m SIm
MIm FA#m SIm

MImConta-la, la meva hisLAtòria,
la meva hisFA#mtòria,
la meva hisSImtòria,
conta-MImla, FA#m SIm
conta-MImla. FA#m SIm

MIm LA FA#m SIm
MIm FA#m SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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