La
MImhistòria d'una gossa FA#mfaenera,
que es va fer una
SImpatera
i
MImamb la lluna guer FA#mrillera
se'n va anar mar
MImendins, FA#mtot mar en SImdins. MImCamina cada dia i FA#mvigila
i fuig de la
SImguàrdia, MImque jugues la FA#mvida. MImCamina entre preguntes i FA#mpols,
esqui
SImvant garrotades, continuant la partida. MImCamina, que no és qüestió FA#mde sort,
i
MImcorre abans de que arribe la FA#mmort. MImCamina, que no és qüestió FA#mde sort,
colpeja fort.
SIm MIm LA FA#m SIm MIm FA#m SIm MImRespira entre canuts de FA#mmatinada.
Diuen que és el
SImdimoni, MImel paradigma FA#mde l'odi, MImi obri una altra porta. FA#mLa batalla obri la veda
als seus
SImsomnis, el temps s'acaba. MImI abans de que rebente FA#mtot,
se
MImsent la veu del nostre FA#mtro, MImi abans de que rebente FA#mtot,
farem saó.
SIm MImConta-la, la meva his LAtòria,
la meva his
FA#mtòria,
la meva his
SImtòria,
conta-
MImla. FA#m SIm
Per un
MImsender,
recor
LAdant cada FA#mpedra, SImrecordant aquests MImtemps FA#mtota la nit SImsencera;
per un
MImsender, LAl'únic camí que ens FA#mqueda, SImcaminarem junts MImper FA#ml'última
carrete
SImra.
I ja fa
MImrem més por
quan trepit
LAgem l'escòria.
Este és el
FA#mnostre esport,
esta és la
SImnostra història,
i canta
MImrem més fort,
i amb molta
FA#mmés eufòria
farem vi
SImbrar el món
amb la nos
LAtra ràbia.
Dan
MImsaré LAtota la nit sen FA#mcera. SImSom viatgers del MImtemps FA#mper aquesta vore SImra. MIm LA FA#m SIm MIm FA#m SIm MImConta-la, la meva his LAtòria,
la meva his
FA#mtòria,
la meva his
SImtòria,
conta-
MImla, FA#m SIm
conta-
MImla. FA#m SIm MIm LA FA#m SIm MIm FA#m SIm
que es va fer una
i
se'n va anar mar
i fuig de la
esqui
i
colpeja fort.
Diuen que és el
als seus
se
farem saó.
la meva his
la meva his
conta-
Per un
recor
per un
carrete
I ja fa
quan trepit
Este és el
esta és la
i canta
i amb molta
farem vi
amb la nos
Dan
la meva his
la meva his
conta-
conta-