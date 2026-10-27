La intensitat (Acords)

Vas arribar descalça, després d'un hivern massa llarg

Acords Acords
Cesk Freixas
cesk freixas protesta
cesk freixas protesta

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: LA♭ RE♭add9 LA♭ RE♭add9 LA♭

RE♭add9Vas arribar descalça, després d'un hivern massa LA♭llarg,
il·luminant com fogueres a la nit de Sant RE♭add9Joan.
Guardo el foc d'aquelles hores, i ara em sento un polLA♭vorí,
a punt per la mascletà del silenci de RE♭add9mirar. LA♭

Em retorna tot l'oxigen quan dels ulls rebo la FAmpau
que amnistia els desencerts que cometo a l'estiFAmmar.
Ja no noto la condemna del pes mort del pas dels FAmanys;
són els dies que s'encalmen; neix el sol al nostre FAmmar.

FAmDeixo enrere les LA♭presons i els seus soldats
FAmi m'entrego als braços LA♭lliures de la intensitat.
FAmEt respiro lent, perquè LA♭tinc ganes de somiar.
FAmMira, vida: cuidaLA♭ré la lluna com un far.

RE♭add9 LA♭ RE♭add9 LA♭

RE♭add9He llegat aquesta causa al puny del meu LA♭demà,
i es desferma la riquesa de sentir-me acomRE♭add9panyat.
Aquesta és la meva guerra, la que em porta a camiLA♭nar,
és la flor del taronger, la que ens duu a fer-ho pleFAmgats.

FAmDeixo enrere les LA♭presons i els seus soldats
FAmi m'entrego als braços LA♭lliures de la intensitat.
FAmEt respiro lent, perquè LA♭tinc ganes de somiar.
FAmMira, vida: cuidaLA♭ré la lluna com un far.
FAmDeixo enrere les LA♭presons i els seus soldats
FAmi m'entrego als braços LA♭lliures de la intensitat.
FAmEt respiro lent, perquè LA♭tinc ganes de somiar.
FAmMira, vida: cuidaLA♭ré la lluna com un far.

RE♭add9 FAm x10

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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