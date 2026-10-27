La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
LA♭ RE♭add9 LA♭ RE♭add9 LA♭ RE♭add9Vas arribar descalça, després d'un hivern massa LA♭llarg,
il·luminant com fogueres a la nit de Sant
RE♭add9Joan.
Guardo el foc d'aquelles hores, i ara em sento un pol
LA♭vorí,
a punt per la mascletà del silenci de
RE♭add9mirar. LA♭
Em retorna tot l'oxigen quan dels ulls rebo la
FAmpau
que amnistia els desencerts que cometo a l'esti
FAmmar.
Ja no noto la condemna del pes mort del pas dels
FAmanys;
són els dies que s'encalmen; neix el sol al nostre
FAmmar. FAmDeixo enrere les LA♭presons i els seus soldats FAmi m'entrego als braços LA♭lliures de la intensitat. FAmEt respiro lent, perquè LA♭tinc ganes de somiar. FAmMira, vida: cuida LA♭ré la lluna com un far. RE♭add9 LA♭ RE♭add9 LA♭ RE♭add9He llegat aquesta causa al puny del meu LA♭demà,
i es desferma la riquesa de sentir-me acom
RE♭add9panyat.
Aquesta és la meva guerra, la que em porta a cami
LA♭nar,
és la flor del taronger, la que ens duu a fer-ho ple
FAmgats. FAmDeixo enrere les LA♭presons i els seus soldats FAmi m'entrego als braços LA♭lliures de la intensitat. FAmEt respiro lent, perquè LA♭tinc ganes de somiar. FAmMira, vida: cuida LA♭ré la lluna com un far. FAmDeixo enrere les LA♭presons i els seus soldats FAmi m'entrego als braços LA♭lliures de la intensitat. FAmEt respiro lent, perquè LA♭tinc ganes de somiar. FAmMira, vida: cuida LA♭ré la lluna com un far. RE♭add9 FAm x10
il·luminant com fogueres a la nit de Sant
Guardo el foc d'aquelles hores, i ara em sento un pol
a punt per la mascletà del silenci de
Em retorna tot l'oxigen quan dels ulls rebo la
que amnistia els desencerts que cometo a l'esti
Ja no noto la condemna del pes mort del pas dels
són els dies que s'encalmen; neix el sol al nostre
i es desferma la riquesa de sentir-me acom
Aquesta és la meva guerra, la que em porta a cami
és la flor del taronger, la que ens duu a fer-ho ple