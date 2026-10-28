LA
REDarrera el mur es sent soLAroll. RENingú s'acosta darrera el LApont.
FA#mGanivets i armes MIblanques faran REel treball.
REEs senten crits als carreLArons. REAlgú corre davant la LApor.
FA#mSovint els deutes, si no es MItornen, es paREguen de cop.
SImA qui li imDO#mporta el que REpassa als raDO#mvals?
SImNingú vol creuDO#mre el que hi REha al seu davant.
MIOh! ReMI/REvenges de poLAder, MItot MI/REes fa per diLAners.
FA#mUll per MIull, DO#mdent per SImdent, MIés MI/REla llei del carrer. LA
REUna cicatriu en un cosLAtat. RELa van marcar l'any pasLAsat,
FA#mper voler fer-se MIl'estreta i per REdir que no.
SImAllà als suDO#mburbis, les REregles són difeDO#mrents:
SImqui la fa la DO#mpaga, és REla llei del carrer.
MIOh! ReMI/REvenges de poLAder, MItot MI/REes fa per diLAners.
FA#mUll per MIull, DO#mdent per SImdent, MIés MI/REla llei del carrer. LA
FA#m SIm LA FA#m SIm LA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.