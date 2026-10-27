La llum incondicional (Acords)

Tu eres la llum incondicional

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Tardor
tardor patraix
tardor patraix
MI

Tu LAeres la llum incondicional.
MIJo LAsoc la nau que va seguint el far.
Eres com la meDO#mlodia SIque MIno LApuc parar de cantar.
Eres una simfoDO#mnia, SIun MIdia assolellat.

Tu LAeres la llum incondicional.
MIJo LAsoc un jove molt afortunat.
Eres com la meDO#mlodia SIque MIno LApuc parar de cantar.
Eres una simfoDO#mnia, SIla MIraó més essencial.

MIEres tan bonica.
NoLAmés SI→MIamb el teu caminar alegres el meu dia.
No et LApuc SIparar de mirar,
m'aborrones la DO#mvida.
M'aborSIroDO#mnes la vida.

Pot semblar menMItida,
si et LAdic SIque MIem podria quedar aixina de per vida.
CreuLAràs SIque estic exagerant,
però no et mentiDO#mria.
Mai SIet DO#mmentiria.

MITu LAeres la llum incondicional.
MIJo LAsoc la nau que va seguint el far.
Eres com la meDO#mlodia SIque MIno LApuc parar de cantar.
Eres una simfoDO#mnia, SIla MIraó més essencial.

MIPerò és que estàs tan bonica
mentre LAcanSItes MIeixa cançó que et va marcar un dia.
T'eleLAves SIsobre els nostres caps
i et menges la DO#mvida.
Et SImenDO#mges la vida.

I entenc de seMIguida
que jo LAno SIpuc MIparticipar perquè ho trencaria.
NoLAmés SIen certes ocasions
la sort ens preDO#mmia.
I SIara DO#mem premia.

MITu LAeres la llum incondicional.
MIJo LAsoc un jove molt afortunat.
Eres com la meDO#mlodia SIque MIno LApuc parar de cantar.
Eres una simfoDO#mnia...
I em sent FA#mtan SIgran quan camine al teu costat,
som invencibles, SOL#mgegants,
som pura electriciDO#mtat. SI MI LA
Eres com l'harmoDO#mnia SImés MIdolLAça que mai no s'havia inventat.
Eres la sort que un DO#mdia,
sense aSIvís, MIem LAva colpejar.
Eres un desig comDO#mplit,
la cara aSImaMIble LAde l'atzar.
Eres una meloDO#mdia,
eres la SIllum MIincondicional.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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