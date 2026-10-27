Tu LAeres la llum incondicional. MIJo LAsoc la nau que va seguint el far. Eres com la meDO#mlodia SIque MIno LApuc parar de cantar. Eres una simfoDO#mnia, SIun MIdia assolellat.
Tu LAeres la llum incondicional. MIJo LAsoc un jove molt afortunat. Eres com la meDO#mlodia SIque MIno LApuc parar de cantar. Eres una simfoDO#mnia, SIla MIraó més essencial.
MIEres tan bonica. NoLAmés SI→MIamb el teu caminar alegres el meu dia. No et LApuc SIparar de mirar, m'aborrones la DO#mvida. M'aborSIroDO#mnes la vida.
Pot semblar menMItida, si et LAdic SIque MIem podria quedar aixina de per vida. CreuLAràs SIque estic exagerant, però no et mentiDO#mria. Mai SIet DO#mmentiria.
MITu LAeres la llum incondicional. MIJo LAsoc la nau que va seguint el far. Eres com la meDO#mlodia SIque MIno LApuc parar de cantar. Eres una simfoDO#mnia, SIla MIraó més essencial.
MIPerò és que estàs tan bonica mentre LAcanSItes MIeixa cançó que et va marcar un dia. T'eleLAves SIsobre els nostres caps i et menges la DO#mvida. Et SImenDO#mges la vida.
I entenc de seMIguida que jo LAno SIpuc MIparticipar perquè ho trencaria. NoLAmés SIen certes ocasions la sort ens preDO#mmia. I SIara DO#mem premia.
MITu LAeres la llum incondicional. MIJo LAsoc un jove molt afortunat. Eres com la meDO#mlodia SIque MIno LApuc parar de cantar. Eres una simfoDO#mnia... I em sent FA#mtan SIgran quan camine al teu costat, som invencibles, SOL#mgegants, som pura electriciDO#mtat. SIMILA Eres com l'harmoDO#mnia SImés MIdolLAça que mai no s'havia inventat. Eres la sort que un DO#mdia, sense aSIvís, MIem LAva colpejar. Eres un desig comDO#mplit, la cara aSImaMIble LAde l'atzar. Eres una meloDO#mdia, eres la SIllum MIincondicional.