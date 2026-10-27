La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SOL#mLa llum s’aRE#caba, FA#tot es fa DO#fosc, MIsents que al SOL#mteu voltant DO#només hi ha soRE#roll. SOL#mEt reafirRE#ma la teFA#va ansieDO#tat, MIper fi tens SOL#malgo cert on DO#poder-te agaRE#far.
MI
FA#No veus SOL#mque provoRE#mcaràs MISI que cremi DO#tot el teu volRE#→MItant? FA#Però SOL#mque fàcil oRE#mblidar, MISI deixar-ho tot DO#i treure l’aniRE#→MImal!
SOL#mI s’amunRE#teguen FA#descenDO#dents, MIescrits sobre SOL#mel final DO#dels nostres RE#temps. SOL#mCom tothom RE#busques en FA#els deDO#talls MIproves i seSOL#mnyals d’un DO#destí faRE#tal.
SOL#mRE#FA#DO# MISOL#mDO#RE# MI
FA#No veus SOL#mque provoRE#mcaràs MISI que cremi DO#tot el teu volRE#→MItant? FA#Però SOL#mque fàcil oRE#mblidar, MISI deixar-ho tot DO#i treure l’aniRE#→MImal! FA#No veus SOL#mque provoRE#mcaràs MISI que cremi DO#tot el teu volRE#→MItant? FA#Però SOL#mque fàcil oRE#mblidar, MISI deixar-ho tot DO#i treure l’aniRE#→MImal!
SOL#mFA#SOL#mRE# SOL#mFA#MIRE# x3 SOL#mRE#mFA#DO#m x4 MI