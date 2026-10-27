La llum s'acaba (Acords)

La llum s’acaba, tot es fa fosc

Acords Acords
Quart Primera
quart primera pellicules
quart primera pellicules

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SOL#mLa llum s’aRE#caba, FA#tot es fa DO#fosc,
MIsents que al SOL#mteu voltant DO#només hi ha soRE#roll.
SOL#mEt reafirRE#ma la teFA#va ansieDO#tat,
MIper fi tens SOL#malgo cert on DO#poder-te agaRE#far.

MI

FA#No veus SOL#mque provoRE#mcaràs MI SI
que cremi DO#tot el teu volRE#→MItant?
FA#Però SOL#mque fàcil oRE#mblidar, MI SI
deixar-ho tot DO#i treure l’aniRE#→MImal!

SOL#mI s’amunRE#teguen FA#descenDO#dents,
MIescrits sobre SOL#mel final DO#dels nostres RE#temps.
SOL#mCom tothom RE#busques en FA#els deDO#talls
MIproves i seSOL#mnyals d’un DO#destí faRE#tal.

SOL#m RE# FA# DO#
MI SOL#m DO# RE#
MI

FA#No veus SOL#mque provoRE#mcaràs MI SI
que cremi DO#tot el teu volRE#→MItant?
FA#Però SOL#mque fàcil oRE#mblidar, MI SI
deixar-ho tot DO#i treure l’aniRE#→MImal!
FA#No veus SOL#mque provoRE#mcaràs MI SI
que cremi DO#tot el teu volRE#→MItant?
FA#Però SOL#mque fàcil oRE#mblidar, MI SI
deixar-ho tot DO#i treure l’aniRE#→MImal!

SOL#m FA# SOL#m RE#
SOL#m FA# MI RE# x3
SOL#m RE#m FA# DO#m x4
MI

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