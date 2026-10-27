La lluna (Acords)

Callar, sentir a dins

Acords Acords
Smoking Souls
smoking souls cendra i or
smoking souls cendra i or
MIm DO LAm SOL x2

MImCallar, sentir a dins
MImcom moren sempre
les nostres parauDOles.
Volíem explicar-LAmnos. SOL

MImCansats de naufragar
MImdins l'oceà
de gent afortunaDOda.
Volíem abraçar-LAmnos. SOL

MIm DO LAm SOL x2

MImCremar per diversió
MImels nostres cossos joves,
plens de ràbiDOa.
Volíem escapar-LAmnos. SOL

MImMirarem les imperfeccions
MImque ens han tocat a cadascú.
MImLes mostrarem,
MImque vegen que són nostres
MImi estan plenes de màgia.

DOI tornarem a miSOLrar
en la disREtància la lluna,
DOi que ens ajude a torSOLnar,
tornar REde la deriva.

DOEns tornarem a abraSOLçar
si la maRErea ens crida.
DODescobriré la raó amb SOLtu.

MImPerduts, aïllats de tot,
MImi sempre menyspreem
el que ens envolDOta.
Podríem estimar-LAmnos. SOL

MImParlarem amb la sensació
MImd'haver perdut el nord,
MImi així ens agradarem.
MImMai més podrem admetre
MImque ens tanquen dins la gàbia.

DOI tornarem a miSOLrar
en la disREtància la lluna,
DOi que ens ajude a torSOLnar,
tornar REde la deriva.

DOEns tornarem a abraSOLçar
si la maRErea ens crida.
DODescobriré la raó amb SOLtu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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