La lluna guerrillera (Acords)

Pareixia un dia normal

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda l ultima volta en concert live
la gossa sorda l ultima volta en concert live
SOLPareixia un REdia normal,
MImm'acabava DOde llevar.
SOLAmb la teua REfoto al gec,
MImsempre fent-DOme recordar.
SOLVa vindre el REcol·lega,
MImvam anar DOal bar
SOLper fer uREnes birres,
MImvaig tornar DOa recordar.

SOL RE MIm

MImSenc un dolor en el DOcap,
SOLés la ressaca de REl'altre dia,
MImno t'he pogut obliDOdar,
SOLencara no he pogut tanREcar ferida.

SImQui t'ha dit que DOt'estime?
SImQui t'ha dit que vuic seure DOal teu costat?
SImQui t'ha dit que DOm'empalme
SImcada cop que et DOveig passar?
SImCada cop que et DOveig passar...
SImMalgrat que estem condemDOnats a viure
SImla hipocresia DOcol·lectiva,
SImno he pogut DOoblidar
SImaquella nit de la DOmeua vida.

MImI amb la lluna DOguerrillera,
SOLamb la lluna REguerrillera,
MImamb la lluna DOguerrillera,
SOLfaré l'amor REtota la nit...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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