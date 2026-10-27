SOLPareixia un REdia normal, MImm'acabava DOde llevar. SOLAmb la teua REfoto al gec, MImsempre fent-DOme recordar. SOLVa vindre el REcol·lega, MImvam anar DOal bar SOLper fer uREnes birres, MImvaig tornar DOa recordar.
SOLREMIm
MImSenc un dolor en el DOcap, SOLés la ressaca de REl'altre dia, MImno t'he pogut obliDOdar, SOLencara no he pogut tanREcar ferida.
SImQui t'ha dit que DOt'estime? SImQui t'ha dit que vuic seure DOal teu costat? SImQui t'ha dit que DOm'empalme SImcada cop que et DOveig passar? SImCada cop que et DOveig passar... SImMalgrat que estem condemDOnats a viure SImla hipocresia DOcol·lectiva, SImno he pogut DOoblidar SImaquella nit de la DOmeua vida.
MImI amb la lluna DOguerrillera, SOLamb la lluna REguerrillera, MImamb la lluna DOguerrillera, SOLfaré l'amor REtota la nit...