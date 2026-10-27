La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FA#mLa Maria no DO#mpot, FA#mla Maria no SImvol
REobliLAdar REel GeDO#m→SI→SImrard.
LA DO#m LA DO#m RE MI RE MI
LALa Maria surt de festa aDO#mquesta nit,
LAbuscarà un noi amb qui poDO#mder dormir.
REPerò se sentiMIrà REen soleMIdat.
LATres busca raons hi han volDO#mgut parlar.
LA"Ei! Nena, què prens? Et puc DO#mconvidar?"
REPerò els ha enMIviat a REfer manualiMItats.
FA#mLa Maria no DO#mpot, FA#mla Maria no SImvol
REobliLAdar REel GeDO#m→SI→SImrard.
LASi algun dia te la trobes DO#mdins del llit,
LAves amb compte: és un aniDO#mmal ferit.
RENo té malMIdat, REperò no et MIpodrà estimar.
LA SIm MI RE x8
FA#mLa Maria no DO#mpot, FA#mla Maria no SImvol
REobliLAdar REel GeDO#m→SIrard.
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