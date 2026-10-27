La Maria és un animal (Acords)

La Maria no pot, la Maria no vol

Acords Acords
Quart Primera
quart primera el mon en un cafe
quart primera el mon en un cafe

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA#mLa Maria no DO#mpot, FA#mla Maria no SImvol
REobliLAdar REel GeDO#m→SI→SImrard.

LA DO#m LA DO#m RE MI RE MI

LALa Maria surt de festa aDO#mquesta nit,
LAbuscarà un noi amb qui poDO#mder dormir.
REPerò se sentiMIREen soleMIdat.

LATres busca raons hi han volDO#mgut parlar.
LA"Ei! Nena, què prens? Et puc DO#mconvidar?"
REPerò els ha enMIviat a REfer manualiMItats.

FA#mLa Maria no DO#mpot, FA#mla Maria no SImvol
REobliLAdar REel GeDO#m→SI→SImrard.

LASi algun dia te la trobes DO#mdins del llit,
LAves amb compte: és un aniDO#mmal ferit.
RENo té malMIdat, REperò no et MIpodrà estimar.

LA SIm MI RE x8

FA#mLa Maria no DO#mpot, FA#mla Maria no SImvol
REobliLAdar REel GeDO#m→SIrard.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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