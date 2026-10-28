La Maria i l'Antoni (Acords)

La Maria ja no s'astima l'Antoni

Acords Acords
Pepet i Marieta
pepet i marieta la pelu
pepet i marieta la pelu
La Maria ja no s'astima l'AnDOtoni,
a les nits quan ell la busca, ella al·SOLlega mal de cap,
l'avorSOLrixen totes les seues converses,
n'està farta que la tracte com un DOdrap.
Però l'AnDOtoni tampoc flipa d'entusiasme,
se desDO7fà per comboiar-la i ella FAtot li troba mal,
n’està FAmfart de totes les seues hisDOtèries,
i puSOLblica un anunci al semaDOnal.

«Joven guapo y apuFAesto, cariñoso, detallista y servicial
busca una mujer para DOsexo.
En la cama yo soy todo un semenSOLtal,
ya verás si los tengo bien puDOestos.
Chica, por DO7favor, no dejes paFAsar
esta súper ganga seDOsual, que ni el maestro SifSOLfredi
te daría más placer que mi miembro bruDO→SOL→DO→SOLtal».

Als pocs dies, l'Antoni rep la DOtrucada
d'una dona en una veu molt famiSOLliar,
ell la SOLcita a n'un baret de Moncada
al·legant fòbia als aires de ciuDOtat,
però de DOsobte li remordix la consciència,
no volDO7dria per ningú ser descoFAbert
i es preFAmsenta al cita en uDOna barba postissa,
veu de SOLmacho i ulleres de DOsol.

Ella duu un aFAbric de pells,
que la tapa de DOdalt a baix,
i sense traure's les SOLRay Ban, li diu que vaiguen
per feina, que no pot fer molt DOtard.
I se beuen lo FAcaferet, ben just si se DOdiuen res,
sembla que els dos domés SOLpensen en la tarda
apassionada que els aspera a l'hoDOtel.

I comencen los corDOrillos, ja corre l'adrenalina,
i los dos amants ja busquen lo seu niuet de SOLplaer.
Fan cap a una pensioSOLneta, ell abona la pesseta,
demanen xampany francès i cap amunt fa falta DOgent.
I al moment de despuDOllar-se, ella que es trau les ulleres
i ell al vore-li la DO7cara, de sobte es voldria moFArir,
al vore que és la MaDOria, l'atrevida margaSOLrita
que li havia dit que DOsí.

Però ell l'agafa ben fort del FAcul,
la morreja com un tipo DOdur,
ella li seguix lo SOLjoc i la cambra ja trau foc,
la passió raja a creDOmull.
I des d'aquella FAtarda, la nostra MaSOLria
i lo nostre AnDOtoni LAm
queden dos cops per setFAmana
pa pegar-se la foSOLllada com a dos desconeDOguts.

FA SOL DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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