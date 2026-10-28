La Maria ja no s'astima l'An
DOtoni,
a les nits quan ell la busca, ella al·
SOLlega mal de cap,
l'avor
SOLrixen totes les seues converses,
n'està farta que la tracte com un
DOdrap.
Però l'An
DOtoni tampoc flipa d'entusiasme,
se des
DO7fà per comboiar-la i ella FAtot li troba mal,
n’està
FAmfart de totes les seues his DOtèries,
i pu
SOLblica un anunci al sema DOnal.
«Joven guapo y apu
FAesto, cariñoso, detallista y servicial
busca una mujer para
DOsexo.
En la cama yo soy todo un semen
SOLtal,
ya verás si los tengo bien pu
DOestos.
Chica, por
DO7favor, no dejes pa FAsar
esta súper ganga se
DOsual, que ni el maestro Sif SOLfredi
te daría más placer que mi miembro bru
DO→ SOL→ DO→ SOLtal».
Als pocs dies, l'Antoni rep la
DOtrucada
d'una dona en una veu molt fami
SOLliar,
ell la
SOLcita a n'un baret de Moncada
al·legant fòbia als aires de ciu
DOtat,
però de
DOsobte li remordix la consciència,
no vol
DO7dria per ningú ser desco FAbert
i es pre
FAmsenta al cita en u DOna barba postissa,
veu de
SOLmacho i ulleres de DOsol.
Ella duu un a
FAbric de pells,
que la tapa de
DOdalt a baix,
i sense traure's les
SOLRay Ban, li diu que vaiguen
per feina, que no pot fer molt
DOtard.
I se beuen lo
FAcaferet, ben just si se DOdiuen res,
sembla que els dos domés
SOLpensen en la tarda
apassionada que els aspera a l'ho
DOtel.
I comencen los cor
DOrillos, ja corre l'adrenalina,
i los dos amants ja busquen lo seu niuet de
SOLplaer.
Fan cap a una pensio
SOLneta, ell abona la pesseta,
demanen xampany francès i cap amunt fa falta
DOgent.
I al moment de despu
DOllar-se, ella que es trau les ulleres
i ell al vore-li la
DO7cara, de sobte es voldria mo FArir,
al vore que és la Ma
DOria, l'atrevida marga SOLrita
que li havia dit que
DOsí.
Però ell l'agafa ben fort del
FAcul,
la morreja com un tipo
DOdur,
ella li seguix lo
SOLjoc i la cambra ja trau foc,
la passió raja a cre
DOmull.
I des d'aquella
FAtarda, la nostra Ma SOLria
i lo nostre An
DOtoni LAm
queden dos cops per set
FAmana
pa pegar-se la fo
SOLllada com a dos descone DOguts. FA SOL DO
a les nits quan ell la busca, ella al·
l'avor
n'està farta que la tracte com un
Però l'An
se des
n’està
i pu
«Joven guapo y apu
busca una mujer para
En la cama yo soy todo un semen
ya verás si los tengo bien pu
Chica, por
esta súper ganga se
te daría más placer que mi miembro bru
Als pocs dies, l'Antoni rep la
d'una dona en una veu molt fami
ell la
al·legant fòbia als aires de ciu
però de
no vol
i es pre
veu de
Ella duu un a
que la tapa de
i sense traure's les
per feina, que no pot fer molt
I se beuen lo
sembla que els dos domés
apassionada que els aspera a l'ho
I comencen los cor
i los dos amants ja busquen lo seu niuet de
Fan cap a una pensio
demanen xampany francès i cap amunt fa falta
I al moment de despu
i ell al vore-li la
al vore que és la Ma
que li havia dit que
Però ell l'agafa ben fort del
la morreja com un tipo
ella li seguix lo
la passió raja a cre
I des d'aquella
i lo nostre An
queden dos cops per set
pa pegar-se la fo