La memòria de les mans (Acords)

Deixo anar aquesta cançó

Acords Acords
Txarango
txarango de vent i ales
txarango de vent i ales
MImDeixo anar aquesta cançó
LAmperquè el vent la porti SI7lluny,
MImperquè apropi un tros de món
LAma la cala dels teus SI7ulls.

DOÉs plena de pobles SOLvells,
LAmd'enyorances i reSI7cords.
DOPerquè t'inundi el cor, com un estol d'oSOLcells,
LAmsi un dia sents cantar-la a SI7prop.

MIVam sortir una nit per naveLAgar.
SI7Vam deixar les pors en una MIplatja.
LAPresos del desig, els MIcossos enllunats
SI7amb el vaivé de les oMInaSI7des.

MIResseguint la teva pell de LAsal,
SI7vius DOdimcom un estiu DO#msalvatge.
LAPresos del verí, els MIcossos enyorats
SI7a la memòria de les MI→SI7mans.

MImJa fa molt d'aquell estiu.
LAmQui sap on t'ha dut el SI7món.
MImSi també somrius per dins
LAmquan fondeges els reSI7cords.

DOSi a les nits que cantes SOLtrist,
LAmel teu llit és un vaiSI7xell
DOresseguint els mars de la meva SOLpell,
LAmaixoplugant-nos de l'oSI7blit.

MIVam sortir una nit per naveLAgar.
SI7Vam deixar les pors en una MIplatja.
LAPresos del desig, els MIcossos enllunats
SI7amb el vaivé de les oMInaSI7des.

MIResseguint la teva pell de LAsal,
SI7vius DOdimcom un estiu DO#msalvatge.
LAPresos del verí, els MIcossos enyorats
SI7a la memòria de les MImans.

FA#I alguna nit el meu amor SIdeSI7sastre
clava LAuna daga al pit d'aquest cor malferit
que mai MIt'aparta.
FA#Una cançó guarda la nostra hisSISI7ria
i LAquan el present dorm, sortim
a navegar per MIla memòria.

Vam deixar les pors a prop del LAmar.
SI7Vam desfer la nit en una MIplatja.
LAPresos del desig, els MIcossos enllunats
SI7amb el vaivé de les oMInaSI7des.

MIResseguint la teva pell de LAsal,
SI7vius DOdimcom un estiu DO#msalvatge.
LAPresos del verí, els MIcossos enyorats
SI7a la memòria de les MImans.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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