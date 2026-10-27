DO#mNo hi ha caSImí del tot plaMIner, LA DO#mperò si escoltes SIal teu cor, sabràs què MIfer. LA DO#mSi ets al principi SIdel final, respiMIra LA DO#mi agafa força, que SImai res no es podrà tòrMIcer. LA
Ara pot semblar que SItot s'enfonsa, DO#mt'asseguro que SIjo me'n sortiré. LAQuan la nit sembla SIque és més fosca, DO#mrespiro.
Em veus lluitant aquesta guerSIra sempre MIamb els peus a LAterra, i quan la sort no m'acomSIpanyi, DO#mno hi haurà qui em SIguanyi.
SaltaDO#mré barreSIres, fins i MItot les que no esLAperes. Sabràs que no deixar-me SIvèncer DO#més la meva deSIfensa.
DO#mTorno a respirar, que no SIse m'acabi l'aire. MITorno a respirar, que vull LAveure-hi clar. DO#mTorno a respirar, que no SIse m'acabi l'aire. MITorno a respirar, que vull LAveure-hi clar. DO#mTorno a respirar, que no SIse m'acabi l'aire. MITorno a respirar, que vull LAveure-hi clar. DO#mTorno a respirar, que no SIse m'acabi l'aire. MITorno a respirar, que vull LAveure-hi clar.
Em veus lluiDO#mtant aquesta guerSIra sempre MIamb els peus a LAterra, i quan la sort no m'acomSIpanyi, DO#mno hi haurà qui em SIguanyi.
SaltaDO#mré barreSIres, fins i MItot les que no esLAperes. Sabràs que no deixar-me SIvèncer DO#més la meva deSIfensa.