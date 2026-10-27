La meva defensa (Acords)

No hi ha camí del tot planer

Acords Acords
Sweet California
DO#m SI MI LA

DO#mNo hi ha caSImí del tot plaMIner, LA
DO#mperò si escoltes SIal teu cor, sabràs què MIfer. LA
DO#mSi ets al principi SIdel final, respiMIra LA
DO#mi agafa força, que SImai res no es podrà tòrMIcer. LA

Ara pot semblar que SItot s'enfonsa,
DO#mt'asseguro que SIjo me'n sortiré.
LAQuan la nit sembla SIque és més fosca,
DO#mrespiro.

Em veus lluitant aquesta guerSIra
sempre MIamb els peus a LAterra,
i quan la sort no m'acomSIpanyi,
DO#mno hi haurà qui em SIguanyi.

SaltaDO#mré barreSIres,
fins i MItot les que no esLAperes.
Sabràs que no deixar-me SIvèncer
DO#més la meva deSIfensa.

DO#mTorno a respirar, que no SIse m'acabi l'aire.
MITorno a respirar, que vull LAveure-hi clar.
DO#mTorno a respirar, que no SIse m'acabi l'aire.
MITorno a respirar, que vull LAveure-hi clar.
DO#mTorno a respirar, que no SIse m'acabi l'aire.
MITorno a respirar, que vull LAveure-hi clar.
DO#mTorno a respirar, que no SIse m'acabi l'aire.
MITorno a respirar, que vull LAveure-hi clar.

Em veus lluiDO#mtant aquesta guerSIra
sempre MIamb els peus a LAterra,
i quan la sort no m'acomSIpanyi,
DO#mno hi haurà qui em SIguanyi.

SaltaDO#mré barreSIres,
fins i MItot les que no esLAperes.
Sabràs que no deixar-me SIvèncer
DO#més la meva deSIfensa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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