La meva habitació (Acords)

La meva habitació té una finestra per on la lluna hi entra

Acords Acords
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La SOLmeva habitaciLAó té una fiDOnestra per on la RElluna hi entra,
la SOLtaula, la caLAdira i un llit DOniu per si un aREmic s'hi queda,
SOLi, ben amaLAgada en un raREcó, SOLuna capsa amb LAtots els meus treREsors.

PresSOLtatges amb els LAllibres que m'aDOgraden i fotos REd'un viatge,
diSOLbuixos que he penLAjat a la paDOret de ratpeREnats i serps,
i SOLa l'armari LAguardo un lloc peREtit SOLper si hi vol enLAtrar algun espeRErit.

DOUn uniREvers a mida SOLdissenyat per MImi.
DOSi tu vols, queREdem un dia, et SOLconvido a veMInir.
DOUn espai on REamagar-me, un SOLlloc per somiDOar
quan la REson em ve a busSOLcar DOfins que arREriba l'endeSOLmà.

La SOLmeva habitació LAés com el meu REmón:
té un SOLrètol a la LAporta amb el meu REnom.

DOUn uniREvers a mida SOLdissenyat per MImi.
DOSi tu vols, queREdem un dia, et SOLconvido a veMInir.
DOUn espai on REamagar-me, un SOLlloc per somiDOar
quan la REson em ve a busSOLcar DOfins que arREriba l'endeSOLmà.

MImTinc un cel que LAs'il·lumina al FA#sostre de l'haSIbitació,
hi MImpassen núvols LAperquè els compti
i FA#poc a poc hi SOLpujo jo.

LA

DOUn uniREvers a mida SOLdissenyat per MImi.
DOSi tu vols, queREdem un dia, et SOLconvido a veMInir.
DOUn espai on REamagar-me, un SOLlloc per somiDOar
quan la REson em ve a busSOLcar DOfins que arREriba l'endeSOLmà.

La SOLmeva habitaciLAó té una fiDOnestra per on la lluna hi entra.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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