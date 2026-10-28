La
SOLmeva habitaci LAó té una fi DOnestra per on la RElluna hi entra,
la
SOLtaula, la ca LAdira i un llit DOniu per si un a REmic s'hi queda, SOLi, ben ama LAgada en un ra REcó, SOLuna capsa amb LAtots els meus tre REsors.
Pres
SOLtatges amb els LAllibres que m'a DOgraden i fotos REd'un viatge,
di
SOLbuixos que he pen LAjat a la pa DOret de ratpe REnats i serps,
i
SOLa l'armari LAguardo un lloc pe REtit SOLper si hi vol en LAtrar algun espe RErit. DOUn uni REvers a mida SOLdissenyat per MImi. DOSi tu vols, que REdem un dia, et SOLconvido a ve MInir. DOUn espai on REamagar-me, un SOLlloc per somi DOar
quan la
REson em ve a bus SOLcar DOfins que ar REriba l'ende SOLmà.
La
SOLmeva habitació LAés com el meu REmón:
té un
SOLrètol a la LAporta amb el meu REnom. DOUn uni REvers a mida SOLdissenyat per MImi. DOSi tu vols, que REdem un dia, et SOLconvido a ve MInir. DOUn espai on REamagar-me, un SOLlloc per somi DOar
quan la
REson em ve a bus SOLcar DOfins que ar REriba l'ende SOLmà. MImTinc un cel que LAs'il·lumina al FA#sostre de l'ha SIbitació,
hi
MImpassen núvols LAperquè els compti
i
FA#poc a poc hi SOLpujo jo. LA DOUn uni REvers a mida SOLdissenyat per MImi. DOSi tu vols, que REdem un dia, et SOLconvido a ve MInir. DOUn espai on REamagar-me, un SOLlloc per somi DOar
quan la
REson em ve a bus SOLcar DOfins que ar REriba l'ende SOLmà.
La
SOLmeva habitaci LAó té una fi DOnestra per on la lluna hi entra.
la
Pres
di
i
quan la
La
té un
quan la
hi
i
quan la
La