La meva inspiració (Acords)

Són tres paraules que et canvien la vida

Acords Acords
Buhos
buhos cau la nit
buhos cau la nit
Intro: LA FA#m MI RE→ MI

LASón tres paraules que et canvien la vida,
FA#mjo que em pensava haver perdut la partida.
MIM'has fet plorar, també he rigut com ninRE→gú ho ha MIfet.

LAI m'has fet veure que tot és possible,
FA#mque dia a dia em faig més sensible.
MIM'has regalat més d'un milió de peRE→tons per mi MIsol.

FA#mTu ets l'esREtrella que m'inLAdica el MInord.
FA#mTu ets la meREva inspiraciMIó…

LATu ets la llum d'aquell REfar que il·lumina la LAnit, MI
LAel meu refugi REsecret abans de dorLAmir, MI
LAla melodia que REno em falla mai. PerFA#mquè ja
t'he troSImbat, no canviaREràs, sempre seMIràs
la meva inspiraLAció.

LANo m'ha importat ser per tu una joguina
FA#mque abandonaves si no et divertia.
MIAmb una mirada, amb una carícia en tinc RE→prou i res MImés.

LAQuan marxo de casa cap als escenaris,
FA#ml'única frase que surt dels meus llavis
MIés: perdona que et deixi, demà tornaré a ser aquí amb RE→tu, tu i jo MIsols.

FA#mTu ets l'esREtrella que m'inLAdica el MInord.
FA#mTu ets la meREva inspiraMIció…

LATu ets la llum d'aquell REfar que il·lumina la LAnit, MI
LAel meu refugi REsecret abans de dorLAmir, MI
LAla melodia que REno em falla mai. PerFA#mquè ja
t'he troSImbat, no canviaREràs, sempre seMIràs…

LASeràs la llum d'aquell REfar que il·lumina la LAnit, MI
LAel meu refugi REsecret abans de dorLAmir, MI
LAla melodia que REno em falla mai. PerFA#mquè ja
t'he troSImbat, no canviaREràs, sempre seMIràs
la meva inspiraLAció.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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