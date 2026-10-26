Intro:
LA FA#m MI RE→ MI LASón tres paraules que et canvien la vida, FA#mjo que em pensava haver perdut la partida. MIM'has fet plorar, també he rigut com nin RE→gú ho ha MIfet. LAI m'has fet veure que tot és possible, FA#mque dia a dia em faig més sensible. MIM'has regalat més d'un milió de pe RE→tons per mi MIsol. FA#mTu ets l'es REtrella que m'in LAdica el MInord. FA#mTu ets la me REva inspiraci MIó… LATu ets la llum d'aquell REfar que il·lumina la LAnit, MI LAel meu refugi REsecret abans de dor LAmir, MI LAla melodia que REno em falla mai. Per FA#mquè ja
t'he tro
SImbat, no canvia REràs, sempre se MIràs
la meva inspira
LAció. LANo m'ha importat ser per tu una joguina FA#mque abandonaves si no et divertia. MIAmb una mirada, amb una carícia en tinc RE→prou i res MImés. LAQuan marxo de casa cap als escenaris, FA#ml'única frase que surt dels meus llavis MIés: perdona que et deixi, demà tornaré a ser aquí amb RE→tu, tu i jo MIsols. FA#mTu ets l'es REtrella que m'in LAdica el MInord. FA#mTu ets la me REva inspira MIció… LATu ets la llum d'aquell REfar que il·lumina la LAnit, MI LAel meu refugi REsecret abans de dor LAmir, MI LAla melodia que REno em falla mai. Per FA#mquè ja
t'he tro
SImbat, no canvia REràs, sempre se MIràs… LASeràs la llum d'aquell REfar que il·lumina la LAnit, MI LAel meu refugi REsecret abans de dor LAmir, MI LAla melodia que REno em falla mai. Per FA#mquè ja
t'he tro
SImbat, no canvia REràs, sempre se MIràs
la meva inspira
LAció.
t'he tro
la meva inspira
t'he tro
t'he tro
la meva inspira