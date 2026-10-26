La meva terra és el mar (Acords)

Soc navegant solitari

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto si
lax n busto si
Intro: SOLm FA x4

SOLmSoc naveFAgant soliSOLmtari, FA
SOLmsoc mariFAner sense SI♭port.
SOLmMai no he tinFAgut caSOLmlendaFAri,
SOLmel meu reFAllotge soc SI♭jo,
que no tinc seFAgons i allargo
les hoSOLmres. FA SOLm FA

SOLmTu, vell tiFAmó que m'aSOLmjuFAdes,
SOLmla meva aFAdreça sou SI♭tu i el vent;
SOLmtreu-me d'aFAquesta temSOLmpesFAta,
SOLmtreu-me, que FAja no puc SI♭més,
seguint una esFAtrella potser
vaig perdre el SOLmcel i vaig perdre el FAseny.

SI♭Dona'm FAforça SOLmper criMI♭dar,
que SI♭no soc d'aquí, tamFApoc soc d'allà,
la MI♭meva terra és el REmar.
SI♭Dona'm FAforça SOLmper criMI♭dar,
que SI♭jo soc de mi, no FAsoc de ningú
i MI♭sempre així seRErà.

SOLmVaig néixer FAsense fronSOLmteFAres,
SOLmno crec en FAles possesSI♭sions, doncs penso que
SOLmhi ha massa FAcoses que ens seSOLmparen FA
SOLmi tots som FAdel mateix SI♭món,
no crec en naciFAons,
ni en obligaSOLmcions, ni en obligaciFAons.

SI♭Dona'm FAforça SOLmper criMI♭dar,
que SI♭no soc d'aquí, tamFApoc soc d'allà,
MI♭soc part de l'oREceà.
SI♭Dona'm FAforça SOLmper criMI♭dar,
que SI♭jo soc de mi, no FAsoc de ningú,
la MI♭meva terra és el REmar.

Fet d'aigua i SOLmsal. Sota l'aigua no hi ha MI♭peles
ni banREderes ni naSOLmcions. El siSI♭lenci que m'enMI♭volta
és la solfa que em fa FAviure, viure i ser lliure, lliure!

SOLm FA SOLm FA SOLm FA SI♭ x2
FA SOLm FA

SI♭Dona'm FAforça SOLmper criMI♭dar,
que si SI♭l'aigua és amor, jo de FApedra no soc,
MI♭mulla'm un altre REcop.
SI♭Dona'm FAforça, SOLmtorna'm MI♭boig,
que si SI♭l'aigua és amor, jo de FApedra no soc,
MI♭mulla'm un altre REcop.

Dins el SI♭cor, FA SOLm MI♭
dins el SI♭cor. FA MI♭ RE

SI♭ FA SOLm MI♭ SI♭ FA MI♭ RE x3

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi