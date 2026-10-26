Intro:
SOLm FA x4 SOLmSoc nave FAgant soli SOLmtari, FA SOLmsoc mari FAner sense SI♭port. SOLmMai no he tin FAgut ca SOLmlenda FAri, SOLmel meu re FAllotge soc SI♭jo,
que no tinc se
FAgons i allargo
les ho
SOLmres. FA SOLm FA SOLmTu, vell ti FAmó que m'a SOLmju FAdes, SOLmla meva a FAdreça sou SI♭tu i el vent; SOLmtreu-me d'a FAquesta tem SOLmpes FAta, SOLmtreu-me, que FAja no puc SI♭més,
seguint una es
FAtrella potser
vaig perdre el
SOLmcel i vaig perdre el FAseny. SI♭Dona'm FAforça SOLmper cri MI♭dar,
que
SI♭no soc d'aquí, tam FApoc soc d'allà,
la
MI♭meva terra és el REmar. SI♭Dona'm FAforça SOLmper cri MI♭dar,
que
SI♭jo soc de mi, no FAsoc de ningú
i
MI♭sempre així se RErà. SOLmVaig néixer FAsense fron SOLmte FAres, SOLmno crec en FAles posses SI♭sions, doncs penso que SOLmhi ha massa FAcoses que ens se SOLmparen FA SOLmi tots som FAdel mateix SI♭món,
no crec en naci
FAons,
ni en obliga
SOLmcions, ni en obligaci FAons. SI♭Dona'm FAforça SOLmper cri MI♭dar,
que
SI♭no soc d'aquí, tam FApoc soc d'allà, MI♭soc part de l'o REceà. SI♭Dona'm FAforça SOLmper cri MI♭dar,
que
SI♭jo soc de mi, no FAsoc de ningú,
la
MI♭meva terra és el REmar.
Fet d'aigua i
SOLmsal. Sota l'aigua no hi ha MI♭peles
ni ban
REderes ni na SOLmcions. El si SI♭lenci que m'en MI♭volta
és la solfa que em fa
FAviure, viure i ser lliure, lliure! SOLm FA SOLm FA SOLm FA SI♭ x2 FA SOLm FA SI♭Dona'm FAforça SOLmper cri MI♭dar,
que si
SI♭l'aigua és amor, jo de FApedra no soc, MI♭mulla'm un altre REcop. SI♭Dona'm FAforça, SOLmtorna'm MI♭boig,
que si
SI♭l'aigua és amor, jo de FApedra no soc, MI♭mulla'm un altre REcop.
Dins el
SI♭cor, FA SOLm MI♭
dins el
SI♭cor. FA MI♭ RE SI♭ FA SOLm MI♭ SI♭ FA MI♭ RE x3
que no tinc se
les ho
seguint una es
vaig perdre el
que
la
que
i
no crec en naci
ni en obliga
que
que
la
Fet d'aigua i
ni ban
és la solfa que em fa
que si
que si
Dins el
dins el