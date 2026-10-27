La millor estrella (Acords)

Sols mirar-te ja em sento bé

Acords Acords
Maria Jacobs
Intro: FA LAm DO SOL
FA LAm SOL

FASols mirar-te ja em LAmsento bé,
DOets la presència d’aSOLllò més bell,
FAsentiLAmment que porto a la SOLpell.
En la FArauxa i en el paLAmtiment,
DOal meu costat en tot moSOLment.

DOMatinades i capSOLvespres,
tot el LAmtemps tu estàs amb FAmi,
t’esDOtimo, SOLmare,
la miLAmllor estrella ets per FAmi.

Sempre LAmtan pacient,
DOamb la mà esSOLtesa per ajuFAdar,
i beLAmsades que fan soSOLmiar,
acaFArona els LAmtrossos trencats,
i omple d’aDOmor tots els foSOLrats.

DOMatinades i capSOLvespres,
tot el LAmtemps tu estàs amb FAmi,
t’esDOtimo, SOLmare,
la miLAmllor estrella ets per FAmi.
DOMatinades i capSOLvespres,
tot el LAmtemps tu estàs amb FAmi,
t’esDOtimo, SOLmare,
la miLAmllor estrella ets per FAmi.

Mare, LAmnomés tu,
res pot SOLigualar,
ets l’esFApatlla per plorar,
ets el SOLcor on bateLA♭gar.

Mare, LAmnomés tu,
m’has esSOLtimat tant,
ets l’aFAmor més pur que hi ha,
amb qui SOLsempre puc compLA♭tar.

DOMatinades i capSOLvespres,
tot el LAmtemps tu estàs amb FAmi,
t’esDOtimo, SOLmare,
la miLAmllor estrella ets per FAmi.
DOMatinades i capSOLvespres,
tot el LAmtemps tu estàs amb FAmi,
t’esDOtimo, SOLmare,
la miLAmllor estrella ets per FAmi.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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