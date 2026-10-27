Intro:
FA LAm DO SOL FA LAm SOL FASols mirar-te ja em LAmsento bé, DOets la presència d’a SOLllò més bell, FAsenti LAmment que porto a la SOLpell.
En la
FArauxa i en el pa LAmtiment, DOal meu costat en tot mo SOLment. DOMatinades i cap SOLvespres,
tot el
LAmtemps tu estàs amb FAmi,
t’es
DOtimo, SOLmare,
la mi
LAmllor estrella ets per FAmi.
Sempre
LAmtan pacient, DOamb la mà es SOLtesa per aju FAdar,
i be
LAmsades que fan so SOLmiar,
aca
FArona els LAmtrossos trencats,
i omple d’a
DOmor tots els fo SOLrats. DOMatinades i cap SOLvespres,
tot el
LAmtemps tu estàs amb FAmi,
t’es
DOtimo, SOLmare,
la mi
LAmllor estrella ets per FAmi. DOMatinades i cap SOLvespres,
tot el
LAmtemps tu estàs amb FAmi,
t’es
DOtimo, SOLmare,
la mi
LAmllor estrella ets per FAmi.
Mare,
LAmnomés tu,
res pot
SOLigualar,
ets l’es
FApatlla per plorar,
ets el
SOLcor on bate LA♭gar.
Mare,
LAmnomés tu,
m’has es
SOLtimat tant,
ets l’a
FAmor més pur que hi ha,
amb qui
SOLsempre puc comp LA♭tar. DOMatinades i cap SOLvespres,
tot el
LAmtemps tu estàs amb FAmi,
t’es
DOtimo, SOLmare,
la mi
LAmllor estrella ets per FAmi. DOMatinades i cap SOLvespres,
tot el
LAmtemps tu estàs amb FAmi,
t’es
DOtimo, SOLmare,
la mi
LAmllor estrella ets per FAmi.
En la
tot el
t’es
la mi
Sempre
i be
aca
i omple d’a
tot el
t’es
la mi
tot el
t’es
la mi
Mare,
res pot
ets l’es
ets el
Mare,
m’has es
ets l’a
amb qui
tot el
t’es
la mi
tot el
t’es
la mi