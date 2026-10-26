DODéu meu, què REés tot aquest MImsoroll? DOAquest mesREtral m'està tornant MImboig. DOSisplau, apaga'm REel llum, SOLno vull pas MImningú LAmque em vegi aquí REagonitzant. DOQuè se n'ha REfet de tots els MImamics? DOCrec que soc REl'únic que aguanta MImviu. DOTots han acabat REpagant SOLun preu massa MImgran LAmper intentar ser REfeliç.
DOI ara el desREtí truca a la MImporta, RE DOnena, la mort REem ve a MImbuscar. RE DOSisplau, agafa'm ben REfort, SOLno em deixis amb ella a MImsoles, que la LAmmort em ve a buscar.
DOREMImDORESOL
DOI ara que tot REsembla haver MImacabat, DOno em sap cap REgreu haver-te MImestimat. DONomés em sento REtrist SOLde no poder MImseguir LAmvivint sempre al teu REcostat. DOI no em REparleu de “càstig MImdiví”, DOcap pecat REmereix morir-se MImaixí, DOapagant-me a REpoc a poc, SOLadonant-me de MImtot, LAmsentenciat en aquest REllit.
DOI ara el desREtí truca a la MImporta, RE DOnena, la mort REem ve a MImbuscar. RE DOSisplau, agafa'm ben REfort, SOLno em deixis amb ella a MImsoles, que la LAmmort em ve a buscar.
SImL'hivern a fora ja SOLs'amaga, LAmho noto en la tebior REdel llit. SImPerò per mi no hi ha SOLprimavera, LAmja no em queda cap REfulla MImque em vulgui sortir.
DOI ara el desREtí truca a la MImporta, RE DOnena, la mort REem ve a MImbuscar. RE DOSisplau, agafa'm ben REfort, SOLno em deixis amb ella a MImsoles, que la LAmmort em ve a buscar.