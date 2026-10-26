La mort em ve a buscar (Acords)

Déu meu, què és tot aquest soroll?

Acords Acords
Els Pets
els pets brut natural
els pets brut natural
DO RE MIm DO RE SOL

DODéu meu, què REés tot aquest MImsoroll?
DOAquest mesREtral m'està tornant MImboig.
DOSisplau, apaga'm REel llum,
SOLno vull pas MImningú
LAmque em vegi aquí REagonitzant.
DOQuè se n'ha REfet de tots els MImamics?
DOCrec que soc REl'únic que aguanta MImviu.
DOTots han acabat REpagant
SOLun preu massa MImgran
LAmper intentar ser REfeliç.

DOI ara el desREtí truca a la MImporta, RE
DOnena, la mort REem ve a MImbuscar. RE
DOSisplau, agafa'm ben REfort,
SOLno em deixis amb ella a MImsoles,
que la LAmmort em ve a buscar.

DO RE MIm DO RE SOL

DOI ara que tot REsembla haver MImacabat,
DOno em sap cap REgreu haver-te MImestimat.
DONomés em sento REtrist
SOLde no poder MImseguir
LAmvivint sempre al teu REcostat.
DOI no em REparleu de “càstig MImdiví”,
DOcap pecat REmereix morir-se MImaixí,
DOapagant-me a REpoc a poc,
SOLadonant-me de MImtot,
LAmsentenciat en aquest REllit.

DOI ara el desREtí truca a la MImporta, RE
DOnena, la mort REem ve a MImbuscar. RE
DOSisplau, agafa'm ben REfort,
SOLno em deixis amb ella a MImsoles,
que la LAmmort em ve a buscar.

SImL'hivern a fora ja SOLs'amaga,
LAmho noto en la tebior REdel llit.
SImPerò per mi no hi ha SOLprimavera,
LAmja no em queda cap REfulla
MImque em vulgui sortir.

DOI ara el desREtí truca a la MImporta, RE
DOnena, la mort REem ve a MImbuscar. RE
DOSisplau, agafa'm ben REfort,
SOLno em deixis amb ella a MImsoles,
que la LAmmort em ve a buscar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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