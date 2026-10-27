Enmig de la carretera DOde Salt, hi corre una nena, és SOLel meu desig, i té les cames FAcom una nina DOde mel i de SOLmató.
FANo et suïcidis, DOhauràs de fer SOLl'amor. FANo et suïcidis, DOhauràs de fer-ho SOLamb mi.
Ben passada la nit, FAbuscava la lluna, DOés SOLl'hora negra dels amants, perduda en un mar FAde bogeries DOque et poden oSOLfegar.
FANo et suïcidis, DOhauràs de fer SOLl'amor abans. FANo et suïcidis, DOhauràs de fer-ho SOLamb mi.
REVet-ho aquí que n'ets de figa DOflor, REquin disbaDOrat! RESi no et fies ni DOde mi. RETu sempre acabes DOdient-me que no, que REnomés vols conserDOvar l'honor, SOLl'honor,aFAllò, aDOllò que SOLamagaves tant.
FADOSOL FADOSOL
És clar que no et senFAties sola cap dia DOdes de fa una coSOLlla d'anys, tan embafada FAde ta mare DOque només et fa SOLque mimar...
FANo et suïcidis, DOhauràs de fer SOLl'amor abans. FANo et suïcidis, DOhauràs de fer-ho SOLamb mi.
REDO
SOLFADO
És clar que no et senFAties sola cap dia DOdes de fa una coSOLlla d'anys, tan embafada FAde ta mare DOque només et fa SOLque mimar...
FANo et suïcidis, DOhauràs de fer SOLl'amor abans. FANo et suïcidis, DOhauràs de fer-ho SOLamb mi.
FANo, DOno, SOLno... Fes-me cas (sí o no) FANo, DOno, SOLno... Fes-me cas (sí o no) FANo, DOno, SOLno... Fes-me cas (sí o no) FANo, DOno, SOLno... Fes-me cas (sí o no) FANo, DOno, SOLno... Fes-me cas (sí o no) Si FAmantens aquest maleït DOorgull,t'acabaràs SOLflorint… FASi mantens aquest DOmaleït orgull,acabaràs SOLmorint… FA(Sí DOo SOLno) fes-me cas. FAEntre cella i cella t'aDOcabaràs floSOLrint. FANo, DOno, SOLno...Fes-me cas. FAEntre cella i cella DOt'acabaràs moSOLrint. FADOSOL