La nina ensucrada (Acords)

Enmig de la carretera de Salt

Acords Acords
Umpah-Pah
umpah pah raons de pes
umpah pah raons de pes
SOL FA DO SOL
FA DO SOL

Enmig de la carretera DOde Salt,
hi corre una nena, és SOLel meu desig,
i té les cames FAcom una nina
DOde mel i de SOLmató.

FANo et suïcidis, DOhauràs de fer SOLl'amor.
FANo et suïcidis, DOhauràs de fer-ho SOLamb mi.

Ben passada la nit, FAbuscava la lluna,
DOés SOLl'hora negra dels amants,
perduda en un mar FAde bogeries
DOque et poden oSOLfegar.

FANo et suïcidis, DOhauràs de fer SOLl'amor abans.
FANo et suïcidis, DOhauràs de fer-ho SOLamb mi.

REVet-ho aquí que n'ets de figa DOflor,
REquin disbaDOrat!
RESi no et fies ni DOde mi.
RETu sempre acabes DOdient-me que no,
que REnomés vols conserDOvar l'honor,
SOLl'honor,aFAllò, aDOllò que SOLamagaves tant.

FA DO SOL
FA DO SOL

És clar que no et senFAties sola cap dia
DOdes de fa una coSOLlla d'anys,
tan embafada FAde ta mare
DOque només et fa SOLque mimar...

FANo et suïcidis, DOhauràs de fer SOLl'amor abans.
FANo et suïcidis, DOhauràs de fer-ho SOLamb mi.

RE DO

SOL FA DO

És clar que no et senFAties sola cap dia
DOdes de fa una coSOLlla d'anys,
tan embafada FAde ta mare
DOque només et fa SOLque mimar...

FANo et suïcidis, DOhauràs de fer SOLl'amor abans.
FANo et suïcidis, DOhauràs de fer-ho SOLamb mi.

FANo, DOno, SOLno... Fes-me cas (sí o no)
FANo, DOno, SOLno... Fes-me cas (sí o no)
FANo, DOno, SOLno... Fes-me cas (sí o no)
FANo, DOno, SOLno... Fes-me cas (sí o no)
FANo, DOno, SOLno... Fes-me cas (sí o no)
Si FAmantens aquest maleït DOorgull,t'acabaràs SOLflorint…
FASi mantens aquest DOmaleït orgull,acabaràs SOLmorint…
FA(Sí DOo SOLno) fes-me cas.
FAEntre cella i cella t'aDOcabaràs floSOLrint.
FANo, DOno, SOLno...Fes-me cas.
FAEntre cella i cella DOt'acabaràs moSOLrint.
FA DO SOL

Acabaràs moSOLrint.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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