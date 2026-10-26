MI FA
MIla nit.
FALa nit és llarMIga, la nit.
Del treball tornen uns FAhomes
MIi al treball uns altres van.
MIla nit.
FALa nit és llarMIga, la nit.
Per a uns és nit de FAfesta,
MIper a uns altres nit de dol,
FAde cremar amor, nit vella,
MIde sentir la mort tot sol.
MIla nit.
FALa nit és llarMIga, la nit.
FATots la portem al MIcor, la nit.
MINits de déus,
FAnits de dimonis.
MINits d'infants,
MInits de Nadal;
FAtantes nits perdudes
MIque no tornaran mai.
MIla nit,
FAque llarga que és la MInostra nit, la nit.
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