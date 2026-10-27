REVa haver una festa com Déu mana. SImAhir hi havia els StromLAbers tocant LAen un poble de gent de puta mare SOLi era la nit de Sant JoREan. RED’alegria, de fum i beure SImno en va faltar pas ni LAun instant, LAi ben d’hora, a ritme de rumba, SOLun ja es va anar REdespullant.
SOLI els nois i noies d’ulls vermells REi de boca ample no paraven de ballar SImi no LAs'estaven FA#mde cridar. ASOLaaaLAaaaa!
SOLStrombers, torLAneu a comenREçar! FA#mFarem de la nit més curta SOLla més llarga REde l'any. Sí, sí, sí! SOLStrombers, torLAneu a comenREçar! DOTots fumant, cantant, SImbevent, ballant. LAVisca la nit de Sant Joan!
SOLRE
REAmb bona música aquella nit, la nit sencera, SImno es podia fotre abaix LAel conyac. LAAra un rock, ara una rumba i ara un reggae, un ska, SOLara un vals, una ranchera, REun moment i un xaxaxà… RE SImI s'anava fotent de dia i en Jack que no aLApareixia.
La nit de Sant JoSIman és SOLnit d'alegriREa, LAdoneu-me xamSImpany, doSOLneu-me xamREpany. LAQue la nit de Sant JoSIman és SOLnit d'aleREgria, LAfeu arribar algun peta, un cubaSImlibre i més xampany.
LATots fumant, canSImtant, SOLbevent, baREllant.
LAVisca la nit SImde SOLSant JoREan!
LACom que no SImn'hi SOLhavia REprou, LAuna lluita teSImatral SOLal mig del jarREdí, LAi preciosa aqueSImlla nit, SOLquan ja no eREra nit, LAun saxo de seda feia SImel so dels carrers.
LAI els nois i SImnoSOLies d'ulls verREmells LAi de SImboSOLca amREple LAno paraSImven SOLde REballar LAi no s'estaven de cridar. ASImaaaaa!
SOLStrombers, torLAneu a comenREçar! FA#mFarem de la nit més curta SOLla més llarga REde l'any. Sí, sí, sí! SOLStrombers, torLAneu a comenREçar! DOTots fumant, cantant, SImbevent, ballant. LAVisca la nit de Sant Joan!