La nit és nostra (Acords)

La nit és nostra!

Acords Acords
Roba Estesa
roba estesa desglac
roba estesa desglac
SImLa nit és nostra!

SIm FA# SIm x2

Ens guiarà la MImreina de les palFA#pentes.
No tindrem SImpor. VaMImlentes,
seguiSOLrem les passes que han deiFA#xat aquelles
SImque, caMImlentes, han trenSOLcat el tabú de la FA#sang
decidint SImque, conMImtentes, brindaSOLran per
l’orgull de lluiFA#tar.

I aSOLhir, ahir vam sorLAtir al carrer.
I FA#mavui, avui ho faSImrem també.
I deSOLmà no deixarem LAde cantar
que la FA#nit…

SIm FA# SIm x2

Es trobaran les MImdones i les temFA#pestes.
Segant arSImran, vaMImlentes,
trencaSOLran armaris del pasFA#sat cridant
ben SImfort, caMImlentes, que han perSOLdut la temor d’esFA#timar,
pintant el SImcel, conMImtentes,
del neSOLgre més profund i briFA#llant.

I aSOLhir, ahir vam sorLAtir al carrer.
I FA#mavui, avui ho faSImrem també.
I deSOLmà no deixarem LAde cantar
que la FA#nit…

La nit és SImnosSOLtra!LA
La nit és SImnosSOLtra!LA
La nit és SImnosSOLtra!LA
La nit és SImnosSOLtra!LA

SImNi SOLcap LAguerra que ens mati ni pau que ens oprimeixi!
SImSom SOLles LAfilles de les dones que estan a l’exili!
SImSom SOLrebels LAi nostres, neixen propostes de mares a filles, de vives a mortes.
SImProu SOLpeniLAtència! Prou reverència! Prou al sistema que marca sentència…
SImEsSOLcolLAteu la resistència! La nit és nostra!

La nit és SImnosSOLtra!LA
La nit és SImnosSOLtra!LA
La nit és SImnosSOLtra!LA
La nit és SImnosSOLtra!LA

SIm FA# SIm x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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