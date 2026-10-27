Ens guiarà la MImreina de les palFA#pentes. No tindrem SImpor. VaMImlentes, seguiSOLrem les passes que han deiFA#xat aquelles SImque, caMImlentes, han trenSOLcat el tabú de la FA#sang decidint SImque, conMImtentes, brindaSOLran per l’orgull de lluiFA#tar.
I aSOLhir, ahir vam sorLAtir al carrer. I FA#mavui, avui ho faSImrem també. I deSOLmà no deixarem LAde cantar que la FA#nit…
SImFA#SIm x2
Es trobaran les MImdones i les temFA#pestes. Segant arSImran, vaMImlentes, trencaSOLran armaris del pasFA#sat cridant ben SImfort, caMImlentes, que han perSOLdut la temor d’esFA#timar, pintant el SImcel, conMImtentes, del neSOLgre més profund i briFA#llant.
I aSOLhir, ahir vam sorLAtir al carrer. I FA#mavui, avui ho faSImrem també. I deSOLmà no deixarem LAde cantar que la FA#nit…
La nit és SImnosSOLtra!LA La nit és SImnosSOLtra!LA La nit és SImnosSOLtra!LA La nit és SImnosSOLtra!LA
SImNi SOLcap LAguerra que ens mati ni pau que ens oprimeixi! SImSom SOLles LAfilles de les dones que estan a l’exili! SImSom SOLrebels LAi nostres, neixen propostes de mares a filles, de vives a mortes. SImProu SOLpeniLAtència! Prou reverència! Prou al sistema que marca sentència… SImEsSOLcolLAteu la resistència! La nit és nostra!
La nit és SImnosSOLtra!LA La nit és SImnosSOLtra!LA La nit és SImnosSOLtra!LA La nit és SImnosSOLtra!LA