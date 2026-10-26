La nit està que crema (Acords)

Que la nit està que crema

Acords Acords
Buhos
buhos la nit esta que crema
buhos la nit esta que crema
REm SI♭ FA

Que la nit està que REmcrema,
SI♭avui sí que val FAla pena.
Avui DOno vull anar a REmdormir,
avui t'has de quedar amb SI♭mi,
que la nit està que FAcrema.
DOQue la nit està que REmcrema,
SI♭avui sí que val FAla pena.
Avui DOno vull anar a REmdormir,
avui t'has de quedar amb SI♭mi,
que la nit està que FAcreDOma.

REm REm/LA SI♭ FA DO
REm REm/LA SI♭ FA DO

Que la REmlluna s'ha enfadat
perquè SI♭ja no brilla al teu FAcostat,
que tot REmel que compartim
quedaSI♭rà sempre aFAquí DOdins.

REmGuanyem SI♭un duel a aFAquest món DOtan cruel.
Si REmvols un SOLmestel, aLAmvui tomSI♭bem el cel.

Que la nit està que REmcrema,
SI♭avui sí que val FAla pena.
Avui DOno vull anar a REmdormir,
avui t'has de quedar amb SI♭mi,
que la nit està que FAcrema.
DOQue la nit està que REmcrema,
SI♭avui sí que val FAla pena.
Avui DOno vull anar a REmdormir,
avui t'has de quedar amb SI♭mi,
que la nit està que FAcreDOma.

REm REm/LA SI♭ FA DO
REm REm/LA SI♭ FA DO

Que ja REmhem perdut la por,
que per SI♭fi ballem FAen la foscor (ballem en la foscor),
que ja ha arREmribat el moment,
ara hem SI♭de viure el FApreDOsent.

REmGuanyem SI♭un duel a aFAquest món DOtan cruel.
Si REmvols un SOLmestel, aLAmvui tomSI♭bem el cel.

Que la nit està que REmcrema,
SI♭avui sí que val FAla pena.
Avui DOno vull anar a REmdormir,
avui t'has de quedar amb SI♭mi,
que la nit està que FAcrema.
DOQue la nit està que REmcrema,
SI♭avui sí que val FAla pena.
Avui DOno vull anar a REmdormir,
avui t'has de quedar amb SI♭mi,
que la nit està que FAcrema.
DOQue la nit està que REmcrema,
SI♭avui sí que val FAla pena.
Avui DOno vull anar a REmdormir,
avui t'has de quedar amb SI♭mi,
que la nit està que FAcrema.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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