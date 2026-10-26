Que la nit està que REmcrema, SI♭avui sí que val FAla pena. Avui DOno vull anar a REmdormir, avui t'has de quedar amb SI♭mi, que la nit està que FAcrema. DOQue la nit està que REmcrema, SI♭avui sí que val FAla pena. Avui DOno vull anar a REmdormir, avui t'has de quedar amb SI♭mi, que la nit està que FAcreDOma.
REmREm/LASI♭FADO REmREm/LASI♭FADO
Que la REmlluna s'ha enfadat perquè SI♭ja no brilla al teu FAcostat, que tot REmel que compartim quedaSI♭rà sempre aFAquí DOdins.
REmGuanyem SI♭un duel a aFAquest món DOtan cruel. Si REmvols un SOLmestel, aLAmvui tomSI♭bem el cel.
Que la nit està que REmcrema, SI♭avui sí que val FAla pena. Avui DOno vull anar a REmdormir, avui t'has de quedar amb SI♭mi, que la nit està que FAcrema. DOQue la nit està que REmcrema, SI♭avui sí que val FAla pena. Avui DOno vull anar a REmdormir, avui t'has de quedar amb SI♭mi, que la nit està que FAcreDOma.
REmREm/LASI♭FADO REmREm/LASI♭FADO
Que ja REmhem perdut la por, que per SI♭fi ballem FAen la foscor (ballem en la foscor), que ja ha arREmribat el moment, ara hem SI♭de viure el FApreDOsent.
REmGuanyem SI♭un duel a aFAquest món DOtan cruel. Si REmvols un SOLmestel, aLAmvui tomSI♭bem el cel.
Que la nit està que REmcrema, SI♭avui sí que val FAla pena. Avui DOno vull anar a REmdormir, avui t'has de quedar amb SI♭mi, que la nit està que FAcrema. DOQue la nit està que REmcrema, SI♭avui sí que val FAla pena. Avui DOno vull anar a REmdormir, avui t'has de quedar amb SI♭mi, que la nit està que FAcrema. DOQue la nit està que REmcrema, SI♭avui sí que val FAla pena. Avui DOno vull anar a REmdormir, avui t'has de quedar amb SI♭mi, que la nit està que FAcrema.