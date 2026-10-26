La nit s'acaba (Acords)

Només ens queda una nit

Acords Acords
Gossos
gossos oxigen
gossos oxigen
DO#m
MI

DO#mNomés ens queda una LAnit
i no MIvull passar-me-la dormint,
DO#mdrogat amb les teLAves promeses,
allà on els somnis s'aMIcompleixen.

DO#mEl temps es para quan t'acostes a LAmi.
I a tu t'agrada quan em veus així. MI
DO#mI és que em sembla que avui el món LAs'acaba
quan s'aMIcabi aquesta nit!

DO#m MI
DO#m MI

DO#mHagués estat molt LA
fer vacances i viatMIjar per un estiu etern,
DO#mperò el temps es para quan t'acostes a LAmi.
És una cosa que no puc decidir. (La nit s'acaMIba).

SIPosa't aquell vestit que tant m'aFA#mgrada,
aquell amb LAel que et vaig descobrir. MI
SISeràs el centre de totes les miFA#mrades
i junts poLAdrem cridar.

DO#mUuu!MILa nit s'acaba!
DO#mUuuh!MII amb ella la nostra cançó!
DO#mUuu!MILa nit s'acaba!
DO#mUuu!MILa nit s'acaba!

LASé molt bé que em deixaràs amb un pam de MInas,
LAfet malbé com un lliMIbre sota la pluja.
LAXino-xano tornaMIré direcció al no-res;
LApotser faré un cafè si trobo un lloc MIobert.

DO#m
DO#mUuu! MILa nit s'acaba!
DO#mUuuh! MII amb ella la nostra cançó!
DO#mUuu! MILa nit s'acaba!
DO#mUuu!MIPotser que avui s'acabi el món!
DO#mUuu!MILa nit s'acaba!
DO#mUuu! MILa nit s'acaba! DO#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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