La noble vila de Su (Acords)

Al capdamunt de la bella riera de Matamargó

Acords Acords
El Pony Pisador
el pony pisador jaja salu2
el pony pisador jaja salu2
LA FA#m RE MI
LA FA#m RE MI
LA MI FA#m RE
LA RE LA MI LA

Al capdamunt de la beFA#mlla riera de REMatamarMIgó,
hi ha un LAindret on a FA#ml'hivern fa fred i a REl'estiu fa caMIlor.
Tot puLAjant des de SolMIsona, el camí FA#mno serà gens REdur;
us donem LAla benvinguda REa la noLAble vila MIde LASu.

FA#m RE MI
LA FA#m RE MI
LA MI FA#m RE
LA MI RE MI LA

Entre avis i àvies, paFA#mres, mares, REinfantes i inMIfants,
al dos-LAmil vuit hi FA#mcomptaven seixanREta-tres habiMItants.
Cap LAd'ells no s'ha trobat MImai amb la neFA#mcessitat d'un REfar
perquè esLAtà a més de set-REcents metres soLAbre el niMIvell del LAmar.

Vine, que faRErem lloc per MItu,
LAaquí s'està molt a FA#mgust i no ens moRElestarà ninMIgú.
LAPodrem fer la migFA#mdiada o menREjar tiramiMIsú,
LAjo t'espero amb una FA#mpinta a la noREble viMIla de LASu.

FA#m RE MI
LA FA#m RE MI
LA MI FA#m RE
LA MI RE MI LA

De la fauna i la FA#mflora tamREbé en podem parMIlar:
hi abunLAden pins i FA#mroures i REalzines de MIgla,
tudons, LAsenglars, musMItèlids i algun FA#meriçó coREmú.
AdmiLAreu la biosREfera a la noLAble viMIla de LASu.

Vine, que faRErem lloc per MItu,
LAaquí s'està molt a FA#mgust i no ens moRElestarà ninMIgú.
LASi vens a l’hivern FA#mi neva, poREdrem consMItruir un iglú,
LAperò porta una rebeFA#mqueta si vens REa visiMItar Su. LA

RE MI
LA RE MI
LA RE MI
LA MI LA

Vine, que faRErem lloc per MItu,
LAaquí s'està molt a FA#mgust i no ens moRElestarà ninMIgú.
LAJugarem al SingSFA#mtar i cantaRErem el Boig MIper tu,
LAun temazo rere l’alFA#mtre a la noble REvila MIde Su. LA

Vine, que teREnim plans per MItu,
LAballarem el llac FA#mdels cignes si et REportes el tuMItú,
LAviciarem als Sims FA#mi repassaRErem la taula MIde l’u,
FA#munirem tots l’enerMIgia i venceLArem al monstre REBu,
LAfarem gresca i xerinoMIla a la REnoble MIvila de LASu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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