Al capdamunt de la beFA#mlla riera de REMatamarMIgó, hi ha un LAindret on a FA#ml'hivern fa fred i a REl'estiu fa caMIlor. Tot puLAjant des de SolMIsona, el camí FA#mno serà gens REdur; us donem LAla benvinguda REa la noLAble vila MIde LASu.
FA#mREMI LAFA#mREMI LAMIFA#mRE LAMIREMILA
Entre avis i àvies, paFA#mres, mares, REinfantes i inMIfants, al dos-LAmil vuit hi FA#mcomptaven seixanREta-tres habiMItants. Cap LAd'ells no s'ha trobat MImai amb la neFA#mcessitat d'un REfar perquè esLAtà a més de set-REcents metres soLAbre el niMIvell del LAmar.
Vine, que faRErem lloc per MItu, LAaquí s'està molt a FA#mgust i no ens moRElestarà ninMIgú. LAPodrem fer la migFA#mdiada o menREjar tiramiMIsú, LAjo t'espero amb una FA#mpinta a la noREble viMIla de LASu.
FA#mREMI LAFA#mREMI LAMIFA#mRE LAMIREMILA
De la fauna i la FA#mflora tamREbé en podem parMIlar: hi abunLAden pins i FA#mroures i REalzines de MIgla, tudons, LAsenglars, musMItèlids i algun FA#meriçó coREmú. AdmiLAreu la biosREfera a la noLAble viMIla de LASu.
Vine, que faRErem lloc per MItu, LAaquí s'està molt a FA#mgust i no ens moRElestarà ninMIgú. LASi vens a l’hivern FA#mi neva, poREdrem consMItruir un iglú, LAperò porta una rebeFA#mqueta si vens REa visiMItar Su. LA
REMI LAREMI LAREMI LAMILA
Vine, que faRErem lloc per MItu, LAaquí s'està molt a FA#mgust i no ens moRElestarà ninMIgú. LAJugarem al SingSFA#mtar i cantaRErem el Boig MIper tu, LAun temazo rere l’alFA#mtre a la noble REvila MIde Su. LA
Vine, que teREnim plans per MItu, LAballarem el llac FA#mdels cignes si et REportes el tuMItú, LAviciarem als Sims FA#mi repassaRErem la taula MIde l’u, FA#munirem tots l’enerMIgia i venceLArem al monstre REBu, LAfarem gresca i xerinoMIla a la REnoble MIvila de LASu.