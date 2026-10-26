La noia de la plaça (Acords)

A la plaça de la vila

Acords Acords
Els Catarres
els catarres cancons 2011
els catarres cancons 2011
MI♭ LA♭ MI♭ LA♭
DO FAm FA
SI♭ MI♭ MI→ MI♭

A la MI♭plaça de la vila
hi ha una noia que et capLA♭tiva.
Els MI♭dies de mercat,
ja no pots pensar en res LA♭més.
Amb aDOquell somriure que tant et fasFAmcina, FA
et preSI♭gunta si hi posarem res MI♭més. MI→ MI♭

Amb timidesa apartes la miLA♭rada
i MI♭deixes que el moment
es perdi entre la LA♭gent.
Et dius: "la DOsetmana vinent
serà més FAmFAcil",
et dius que SI♭trobaràs
el coratge per parMI♭lar-MI→li. MI♭

LA♭Ai! Si jo et diMI♭gués el que volLA♭dria. MI♭
LA♭Ai! Si tu saRE♭bessis com em LA♭dol. FAm
RE♭Quan et veig, senMI♭to que el cor resLA♭pira
SI♭i em dones la MI♭vida.

LA♭ MI♭ LA♭
DO FAm FA
SI♭ MI♭ MI→ MI♭

Els MI♭dies passen amb neguit
i amb impaLA♭ciència.
Quan arMI♭riba el moment,
mai trobes el vaLA♭lor.
Pels teus DOulls una deessa inabasFAmtaFAble
que tornaSI♭rà a omplir de somnis
la setMI♭mana. MI→ MI♭

LA♭Ai! Si jo et diMI♭gués el que volLA♭dria. MI♭
LA♭Ai! Si tu saRE♭bessis com em LA♭dol. FAm
RE♭Quan et veig, senMI♭to que el cor resLA♭pira
SI♭i em dones la MI♭vida.

LA♭ MI♭ LA♭
DO FAm FA
SI♭ MI♭ MI→ MI♭

LA♭Ai! Si jo et diMI♭gués el que volLA♭dria. MI♭
LA♭Ai! Si tu saRE♭bessis com em LA♭dol. FAm
RE♭Quan et veig, senMI♭to que el cor resLA♭pira
SI♭i em dones la MI♭vida.
LA♭Ai! Si jo et diMI♭gués el que volLA♭dria. MI♭
LA♭Ai! Si tu saRE♭bessis com em LA♭dol. FAm
RE♭Quan et veig, senMI♭to que el cor resLA♭pira
SI♭i em dones la MI♭vida.

Xim LA♭pom.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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