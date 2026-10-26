A la MI♭plaça de la vila hi ha una noia que et capLA♭tiva. Els MI♭dies de mercat, ja no pots pensar en res LA♭més. Amb aDOquell somriure que tant et fasFAmcina, FA et preSI♭gunta si hi posarem res MI♭més. MI→MI♭
Amb timidesa apartes la miLA♭rada i MI♭deixes que el moment es perdi entre la LA♭gent. Et dius: "la DOsetmana vinent serà més FAmfàFAcil", et dius que SI♭trobaràs el coratge per parMI♭lar-MI→li. MI♭
LA♭Ai! Si jo et diMI♭gués el que volLA♭dria. MI♭ LA♭Ai! Si tu saRE♭bessis com em LA♭dol. FAm RE♭Quan et veig, senMI♭to que el cor resLA♭pira SI♭i em dones la MI♭vida.
LA♭MI♭LA♭ DOFAmFA SI♭MI♭MI→MI♭
Els MI♭dies passen amb neguit i amb impaLA♭ciència. Quan arMI♭riba el moment, mai trobes el vaLA♭lor. Pels teus DOulls una deessa inabasFAmtaFAble que tornaSI♭rà a omplir de somnis la setMI♭mana. MI→MI♭
LA♭Ai! Si jo et diMI♭gués el que volLA♭dria. MI♭ LA♭Ai! Si tu saRE♭bessis com em LA♭dol. FAm RE♭Quan et veig, senMI♭to que el cor resLA♭pira SI♭i em dones la MI♭vida.
LA♭MI♭LA♭ DOFAmFA SI♭MI♭MI→MI♭
LA♭Ai! Si jo et diMI♭gués el que volLA♭dria. MI♭ LA♭Ai! Si tu saRE♭bessis com em LA♭dol. FAm RE♭Quan et veig, senMI♭to que el cor resLA♭pira SI♭i em dones la MI♭vida. LA♭Ai! Si jo et diMI♭gués el que volLA♭dria. MI♭ LA♭Ai! Si tu saRE♭bessis com em LA♭dol. FAm RE♭Quan et veig, senMI♭to que el cor resLA♭pira SI♭i em dones la MI♭vida.