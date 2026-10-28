La noia del país del nord (Acords)

Si viatges pel bell nord glaçat

Acords Acords
Grup de Folk
grup de folk festival folk folk 2
grup de folk festival folk folk 2
LASi DO#mviatREges LApel bell nord glaçat
on DO#mel vent REbat LAel cel fronterer,
doDO#mna'm reREcords d'uLAna noia d'allà,
ja DO#mfa temps REque l'haLAvia estimat.

Si DO#mhi ets quan REhi LAha tempestes de neu,
quan DO#mel riu REgela LAi l'estiu se'n va,
miDO#mra'm si RELAjersei prou calent
a DO#ml'abric REdels LAcrits que fa el vent.

MiDO#mra si els REseus LAcabells són tan llargs,
si DO#mfan rius REjugaLAners sobre els pits.
DiDO#mga'm si REels seus LAcabells són tan llargs,
si DO#mels duu com REsemLApre els he recordat.

No DO#msé si enREcara LAem guarda un record.
Jo DO#mper eRElla he LApregat molt sovint,
com DO#mde nit REen LAla meva foscor,
com DO#mde diREa en LAla meva claror.

Si DO#mviatges REpel LAvell nord glaçat
on DO#mel vent REbat LAel cel fronterer,
doDO#mna'm reREcords d'uLAna noia d'allà,
ja DO#mfa temps que REl'haLAvia estimat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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