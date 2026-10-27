La nostra força (Acords)

Ganes de mirar-te

Acords Acords
Smoking Souls
smoking souls nomades
smoking souls nomades
DO MIm
DO MIm

DOGanes de mirar-te,
MImGanes de sentir-te;
DOperò avui la nit freda em mira a MImmi.
DONo ens acomiadarem.
MImDe sobte et busque i no et veig,
DOhas eixit amb el teu millor vesMImtit.
DOSona el soroll i observe la por dels teus MImulls.
DOUn dia més, es trenca una part del meu MImmón.

DONo em vas dir què feies,
MImquè era el que amagaves.
DOTan sols buscaves com arribar a la MImllum.
DOI ara mires endavant
MImamb cadenes a les mans,
DOperò sabent que el missatge arribaMImrà.
DOI jo et buscava i tu em buscaves a MImmi. SOL
DOJo no et trobava, tu no em trobaves MIma mi. SOL

DOI ara que ens separen per pensar diferent,
MImara que ens vigilen perquè tenen por,
DOja canviarà, s'alçarà tota la MImpols.
DOAra que ens amaguen la veritat,
MImara ha arribat l'hora de començar a crear.
DOLa solució ara està en les nostres MImmans.

DOPerquè recordem la històMImria, RE
DOperquè no torne a passar. MIm RE
DOI els records encara vius
MImformen murs en l'oREblit
DOper ensenyar i fer més fort el fuMImtur. RE
DOOh! Yeah! MIm DO MIm

DOReixes que ens separen
MImprotegint la seua por,
DOi més enllà la gent plora pel deMImmà.
DONo esperem respostes,
MImens organitzem per capgirar
DOla situació ara està en les nostres MImmans.

DOI jo et buscava i tu em buscaves a MImmi. SOL
DOJo no et trobava, tu no em trobaves MIma mi. SOL

DOI ara que ens separen per pensar diferent,
MImara que ens vigilen perquè tenen por,
DOja canviarà, s'alçarà tota la MImpols.
DOAra que ens amaguen la veritat,
MImara ha arribat l'hora de començar a crear.
DOLa solució ara està en les nostres MImmans.

DOPerquè recordem la històMImria, RE
DOperquè no torne a passar. MIm RE
DOI els records encara vius
MImformen murs en l'oREblit
DOper ensenyar i fer més fort el fuMImtur. RE

DOI ara sent la teua MImforça, RE
DOara sembla estar a MImprop, RE
DOperquè fins que no trenquem
MImtot allò que ens feia REpor,
DOno tornarem a trobar aquell senMImder.

DO MIm
DO MIm
DO MIm
DO MIm

DOPerquè recordem la històMImria, RE
DOperquè no torne a passar. MIm RE
DOI els records encara vius
MImformen murs en l'oREblit
DOper ensenyar i fer més fort el fuMImtur. RE

DOI ara sent la teua MImforça, RE
DOara sembla estar a MImprop, RE
DOperquè fins que no trenquem
MImtot allò que ens feia REpor,
DOno tornarem a trobar aquell senMImder.

DOI no et buscava, et tenia prop de MImmi.
DONo et buscava, et tenia prop de MImmi.
DONo et buscava, et tenia prop de MImmi.
DONo et buscava, et tenia prop de mi.MIm
DONo et buscava, et tenia prop de mi.MIm
DONo et buscava, et tenia prop de mi.MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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