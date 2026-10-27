DOGanes de mirar-te, MImGanes de sentir-te; DOperò avui la nit freda em mira a MImmi. DONo ens acomiadarem. MImDe sobte et busque i no et veig, DOhas eixit amb el teu millor vesMImtit. DOSona el soroll i observe la por dels teus MImulls. DOUn dia més, es trenca una part del meu MImmón.
DONo em vas dir què feies, MImquè era el que amagaves. DOTan sols buscaves com arribar a la MImllum. DOI ara mires endavant MImamb cadenes a les mans, DOperò sabent que el missatge arribaMImrà. DOI jo et buscava i tu em buscaves a MImmi. SOL DOJo no et trobava, tu no em trobaves MIma mi. SOL
DOI ara que ens separen per pensar diferent, MImara que ens vigilen perquè tenen por, DOja canviarà, s'alçarà tota la MImpols. DOAra que ens amaguen la veritat, MImara ha arribat l'hora de començar a crear. DOLa solució ara està en les nostres MImmans.
DOPerquè recordem la històMImria, RE DOperquè no torne a passar. MImRE DOI els records encara vius MImformen murs en l'oREblit DOper ensenyar i fer més fort el fuMImtur. RE DOOh! Yeah! MImDOMIm
DOReixes que ens separen MImprotegint la seua por, DOi més enllà la gent plora pel deMImmà. DONo esperem respostes, MImens organitzem per capgirar DOla situació ara està en les nostres MImmans.
DOI jo et buscava i tu em buscaves a MImmi. SOL DOJo no et trobava, tu no em trobaves MIma mi. SOL
DOI ara que ens separen per pensar diferent, MImara que ens vigilen perquè tenen por, DOja canviarà, s'alçarà tota la MImpols. DOAra que ens amaguen la veritat, MImara ha arribat l'hora de començar a crear. DOLa solució ara està en les nostres MImmans.
DOPerquè recordem la històMImria, RE DOperquè no torne a passar. MImRE DOI els records encara vius MImformen murs en l'oREblit DOper ensenyar i fer més fort el fuMImtur. RE
DOI ara sent la teua MImforça, RE DOara sembla estar a MImprop, RE DOperquè fins que no trenquem MImtot allò que ens feia REpor, DOno tornarem a trobar aquell senMImder.
DOMIm DOMIm DOMIm DOMIm
DOPerquè recordem la històMImria, RE DOperquè no torne a passar. MImRE DOI els records encara vius MImformen murs en l'oREblit DOper ensenyar i fer més fort el fuMImtur. RE
DOI ara sent la teua MImforça, RE DOara sembla estar a MImprop, RE DOperquè fins que no trenquem MImtot allò que ens feia REpor, DOno tornarem a trobar aquell senMImder.
DOI no et buscava, et tenia prop de MImmi. DONo et buscava, et tenia prop de MImmi. DONo et buscava, et tenia prop de MImmi. DONo et buscava, et tenia prop de mi.MIm DONo et buscava, et tenia prop de mi.MIm DONo et buscava, et tenia prop de mi.MIm