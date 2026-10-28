MImLa FA#mhistòria d'una gossa faenera
SImque es va fer una patera
MImi FA#mamb la lluna guerrillera
MImse'n FA#mva anar mar endins,
SImtot mar endins.
MImCaFA#mmina cada dia i vigila
SImi fuig de la guàrdia que el jugues la vida,
MImcaFA#mmina entre preguntes i pols,
SImesquivant garrotades, continua la partida.
MImCamiFA#mna, que no és qüestió de sort,
MImi FA#mcorre abans que arribe la mort.
MImCamiFA#mna, que no és qüestió de sort,
SImcolpeja fort.
MImRespiFA#mra entre canuts de matinada.
MImDiFA#muen que és el dimoni,
MImel FA#mparadigma de l'odi,
SImi obri una altra porta a la batalla,
MImobri la FA#mveda als seus somnis, que el temps s'acaba.
MImI FA#mabans de que rebente tot,
MImse FA#msent la veu del nostre tro.
SImI abans de que rebente tot,
MImfaFA#mrem saó.
MImConta-FA#mla, la meua història,
MImla FA#mmeva història, la meua història,
MImconFA#mta-laaaaa.
SImConta-la, la meua història,
MImla meva FA#mhistòria, la meua història,
MImconFA#mta-laaaaa.
MImPer un FA#msender, recordant cada pedra,
MImreFA#mcordant aquells temps,
MImtoFA#mta la nit sencera.
MImPer un FA#msender, l'únic camí que ens queda,
MImcaFA#mminarem junts per l'última carretera.
MImI xafaFA#mrem més fort quan trepitgem l'escòria.
MImEsFA#mte és el nostre esport, esta és la nostra història.
MImI cantaFA#mrem més fort i amb molta més eufòria
SImfarem vibrar el món amb la nostra ràbia.
MImI FA#mdansarem
MImtoFA#mta la nit sencera.
MImSom FA#mviatgers del temps
SImper aquesta vorera.
MImConta-FA#mla, la meua història,
MImla FA#mmeva història, la meua història,
MImconFA#mta-laaaaa.
SImConta-la, la meua història,
MImla meva FA#mhistòria, la meua història,
MImconFA#mta-laaaaa.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.