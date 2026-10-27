SIm SOL RE FA#m x2
La nostra hisSImtòria
són les cases de SImfantasmes
que SOLquedaren estanREcades
en la ruïna i la verFA#mgonya.
El nostre SImrostre
és una història SIminacabada
d'uns amants que preSImtenien
compartir la seua SImhistòria.
La nosSImtra por
és una sala d'hosSImpital,
les retaREllades
decidint la teFA#mua sort.
El nostre SImrostre
és una història SIminacabada
d'uns amants que preSImtenien
compartir el SImseu amor.
La nostra REvida quotidiana
és uFA#mna càrrega pesada
que arrasREtrem i suportem
amb FA#melegància.
El nostre SImlímit
és una arma carreSImgada
que ens apunta per l'esREpatlla,
retallant-nos l'espeFA#mrança.
La nostra SImpena
és una pena d'esSImperar
pels deREtinguts
d'aquella vaga geFA#mneral.
El nostre SImlímit
és una arma carreSImgada
que ens apunta per l'esREpatlla
i amenaça en disFA#mparar.
SIm SOL
I que la REsort que ens acompanya
siga FA#mlíquida com l'aigua
de tots els REversos que hem escrit.
Ara FA#mrenaix la nostra força.
Jo REte la cante,
sang FA#mi foc i carn,
som la REvoluntat de canvi.
Els nostres SImllavis
es clivellen soliSImtaris
com les terres arraREsades
per l'oblid i la seFA#mquera.
La nostra esSImpera
són les nits que no dorSImmíem
esperant en la peREnombra
el naixement d'alguna esFA#mtrella.
La nosSImtra por
és una escola senSImse cor,
les retaREllades
decidint la teFA#mua sort.
La nostra esSImpera
són les nits que no dorSImmíem
esperant en la peREnombra
el naixement d'un alFA#mtre món.
Les nostres SImhores
s'alimenten de la ràSImbia
que habitem a les vesREprades
de misèria comparFA#mtida.
La nostra forSImça beu
de l'aigua de l'aiSImxeta,
de l'extensa polseREguera
que dissipa la menFA#mtida.
El nosSImtre joc
és una xarxa d'uSImnitat
que proREtegeix
a les persones que esFA#mtimem.
La nostra SImforça
beu de l'aigua de l'aiSImxeta,
de l'extensa polseREguera
que rebenta pels FA#mcarrers.
SIm SOL
I que la REsort que ens acompanya
siga FA#mlíquida com l'aigua
de tots els REversos que hem escrit.
Ara FA#mrenaix la nostra força.
Jo REte la cante,
sang FA#mi foc i carn,
som la REvoluntat de canvi,
senFA#mzillament.
SOL RE SIm FA#m x3
MIm
SIm FA#m x2
SIm SOL RE FA#m
SIm SOL
I que la REsort que ens acompanya
siga FA#mlíquida com l'aigua
de tots els REversos que hem escrit.
Ara FA#mrenaix la nostra força.
Jo REte la cante,
sang FA#mi foc i carn,
som la REvoluntat de canvi,
senFA#mzillament, senzillament.
El cor és una SImbomba,
que sempre porSImte dins,
l'afine amb les iREdees,
el cap, el cos, FA#mels dits.
El cor és una SImbomba,
que sempre porSImte dins,
l'afine amb les iREdees,
el cap, el cos, FA#mels dits.
La nostra hisSImtòria
són les cases de SImfantasmes
que quedaren estanREcades
en la ruïna i la verFA#mgonya.
El nostre SImrostre
és una història SIminacabada
d'uns amants que preSImtenien
compartir la seua SImhistòria.
La nostra SImpena
és una pena SImd'esperar.
La nostra SImpena
és una pena SImd'esperar,
és una pena SImd'esperar.
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