La pastoreta (Acords)

Què li donarem a la pastoreta

Acords Acords
En Jep i la Rita
en jep i la rita a l hivern cancons infantils
en jep i la rita a l hivern cancons infantils
SOL DO RE
SOL DO SOL x2

Què li donarem a la DOpastoreREta,
SOLquè li donarem per a DOanar a baSOLllar?

Jo li doDOnaria una REcaputMImxeta
DOi a la muntanyeta la REfaria aSOLnar.

MImA la muntanyeta REno neva ni DOplou SOL
MImi a la terra plaREna tot el DOvent ho mou. SOL

Sota l’ombreREta, l’ombreta, DOl’ombrí, RE
MImflors i viREoles i DOromaní. SOL

DO RE
SOL DO SOL x2

Què li donarem a la DOpastoreREta,
SOLquè li donarem per a DOanar a baSOLllar?

Jo li doDOnaria una REsamarreMImta
DOi a la muntanyeta la REfaria aSOLnar.

MImA la muntanyeta REno neva ni DOplou SOL
MImi a la terra plaREna tot el DOvent ho mou. SOL

Sota l’ombreREta, l’ombreta, DOl’ombrí, RE
MImflors i viREoles i DOromaní. SOL

DO RE
SOL DO SOL x2

Què li donarem a la DOpastoreREta,
SOLquè li donarem per a DOanar a baSOLllar?

Jo li doDOnaria unes REfaldilleMImtes
DOi a la muntanyeta la REfaria aSOLnar.

MImA la muntanyeta REno neva ni DOplou SOL
MImi a la terra plaREna tot el DOvent ho mou. SOL

Sota l’ombreREta, l’ombreta, DOl’ombrí, RE
MImflors i viREoles i DOromaní. SOL

DO RE
SOL DO SOL x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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