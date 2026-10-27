SOL DO RE
SOL DO SOL x2
Què li donarem a la DOpastoreREta,
SOLquè li donarem per a DOanar a baSOLllar?
Jo li doDOnaria una REcaputMImxeta
DOi a la muntanyeta la REfaria aSOLnar.
MImA la muntanyeta REno neva ni DOplou SOL
MImi a la terra plaREna tot el DOvent ho mou. SOL
Sota l’ombreREta, l’ombreta, DOl’ombrí, RE
MImflors i viREoles i DOromaní. SOL
DO RE
SOL DO SOL x2
Què li donarem a la DOpastoreREta,
SOLquè li donarem per a DOanar a baSOLllar?
Jo li doDOnaria una REsamarreMImta
DOi a la muntanyeta la REfaria aSOLnar.
MImA la muntanyeta REno neva ni DOplou SOL
MImi a la terra plaREna tot el DOvent ho mou. SOL
Sota l’ombreREta, l’ombreta, DOl’ombrí, RE
MImflors i viREoles i DOromaní. SOL
DO RE
SOL DO SOL x2
Què li donarem a la DOpastoreREta,
SOLquè li donarem per a DOanar a baSOLllar?
Jo li doDOnaria unes REfaldilleMImtes
DOi a la muntanyeta la REfaria aSOLnar.
MImA la muntanyeta REno neva ni DOplou SOL
MImi a la terra plaREna tot el DOvent ho mou. SOL
Sota l’ombreREta, l’ombreta, DOl’ombrí, RE
MImflors i viREoles i DOromaní. SOL
DO RE
SOL DO SOL x2
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.