DO FA DO FA
SOLm DO FA
SOLmPaDOtaFAta!
SOLm DO FA
SOLm DO FA
Diu la teoDOria de l'evoluciFAó
que venim dels DOmicos, quina aberraFAció!
I és evident que DOl'home ve de la paFAtata,
de la DOpatata, de la paFAtata.
I és evident que DOl'home ve de la paFAtata,
de la DOpatata, de la paFAtata.
Sembla estraDOfolària aquesta teoFAria,
però es funda en uns DOfets que veiem cada FAdia:
hi ha moltes DOpatates que estan mig griFAllades,
igual com els DOhomes ho estan a veFAgades.
Quan veiem que un DOhome té un nas que esparFAvera,
tots diem: DO"refotre, quina pataFAtera".
DO FA
Les patates veDOlles s'arruguen de FApell,
igual que tot DO"cristo" quan es torna FAvell.
I és evident que DOl'home ve de la paFAtata,
de la DOpatata, de la paFAtata.
I és evident que DOl'home ve de la paFAtata,
de la DOpatata, de la paFAtata.
SOLmEh! Eh! DOAh! Ah! FA
PaDOtata, paFAtata, patata, patatera.
DOPatata, pataFAta.
I és que la DOpatata sempre ha siFAgut.
DOAi! Ai! Un assumpte FAmolt pelut.
SOLmEh! Eh! DOAh! Ah! FA
PaDOtata, paFAtata, patata, patatera.
DOPatata, pataFAta.
Que ja Adam i DOEva va ser una enreFAdada,
que no era uDOna poma, que era una FApatata...
SOLmEh! Eh! DOAh! Ah! FA
PaDOtata, paFAtata, patata, patatera.
DOPatata, pataFAta.
Pren una DOpatata i així cara a FAcara
mira-la amb DOtendresa i digues-li: FAmare!
Que cada DOvegada que fem estoFAfat
no ens donem DOcompte de l'assassiFAnat.
I és que la DOpatata és el nostre susFAtent;
la DOfècula, es veu, és un FAgran aliment.
DO FA
Per això quan et moDOris...
et dirà el FAmossèn...
In fecula feDOculorum. AFAmén!
I és evident que DOl'home ve de la paFAtata,
de la DOpatata, de la paFAtata.
I és evident que DOl'home ve de la paFAtata,
de la DOpatata, de la paFAtata.
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