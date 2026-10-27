La patata (Acords)

Diu la teoria de l'evolució

Acords Acords
La Trinca
la trinca opus 10
la trinca opus 10
DO FA DO FA

SOLm DO FA
SOLmPaDOtaFAta!

SOLm DO FA
SOLm DO FA

Diu la teoDOria de l'evoluciFAó
que venim dels DOmicos, quina aberraFAció!

I és evident que DOl'home ve de la paFAtata,
de la DOpatata, de la paFAtata.
I és evident que DOl'home ve de la paFAtata,
de la DOpatata, de la paFAtata.

Sembla estraDOfolària aquesta teoFAria,
però es funda en uns DOfets que veiem cada FAdia:
hi ha moltes DOpatates que estan mig griFAllades,
igual com els DOhomes ho estan a veFAgades.

Quan veiem que un DOhome té un nas que esparFAvera,
tots diem: DO"refotre, quina pataFAtera".

DO FA

Les patates veDOlles s'arruguen de FApell,
igual que tot DO"cristo" quan es torna FAvell.

I és evident que DOl'home ve de la paFAtata,
de la DOpatata, de la paFAtata.
I és evident que DOl'home ve de la paFAtata,
de la DOpatata, de la paFAtata.

SOLmEh! Eh! DOAh! Ah! FA

PaDOtata, paFAtata, patata, patatera.
DOPatata, pataFAta.

I és que la DOpatata sempre ha siFAgut.
DOAi! Ai! Un assumpte FAmolt pelut.

SOLmEh! Eh! DOAh! Ah! FA

PaDOtata, paFAtata, patata, patatera.
DOPatata, pataFAta.

Que ja Adam i DOEva va ser una enreFAdada,
que no era uDOna poma, que era una FApatata...

SOLmEh! Eh! DOAh! Ah! FA

PaDOtata, paFAtata, patata, patatera.
DOPatata, pataFAta.

Pren una DOpatata i així cara a FAcara
mira-la amb DOtendresa i digues-li: FAmare!
Que cada DOvegada que fem estoFAfat
no ens donem DOcompte de l'assassiFAnat.

I és que la DOpatata és el nostre susFAtent;
la DOfècula, es veu, és un FAgran aliment.

DO FA

Per això quan et moDOris...
et dirà el FAmossèn...
In fecula feDOculorum. AFAmén!

I és evident que DOl'home ve de la paFAtata,
de la DOpatata, de la paFAtata.

I és evident que DOl'home ve de la paFAtata,
de la DOpatata, de la paFAtata.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi