La Patum (Acords)

Jo que agafo un mocador

Acords Acords
Strombers
strombers 10 anys de festa illegal live
strombers 10 anys de festa illegal live
RE LA RE x2
SOL RE LA RE x2

RE#

Jo que aREgafo un mocador
i un barSOLret de palla al cap,
la caLAmisa ben cremada
d'espurREnes de l'any passat.

Passo pel REbar de les Voltes
i allà SOLhi faig un xarrupet,
enfiLAlo cap a la plaça
per baREllar-hi el salt de plens.

SOLAnem a LAla PaREtum! SIm
Volem SOLfesta, LAvolem REfum.
I un got SImde barreja LAque mareja
SIm→per baLA→llar amb els SOLPlens,
amb els Turcs i els CavaLAllets.

RE LA RE x2
SOL RE LA RE x2

RE#

Sento REles primeres notes
sota el SOLbalcó del tabal,
es resLApira aire de festa,
festa REgran al Berguedà.

El cor REem batega ràpid
quan veig grans, SOLjoves i vells,
quan senLAto la gent de plaça cridar,
això REsí és sentiment.

SOLAnem a LAla PaREtum! SIm
Volem SOLfesta, LAvolem REfum.
I un got SImde barreja LAque mareja
SIm→per baLA→llar amb els SOLPlens,
amb els Turcs i els CavaLAllets.
SOLAnem a LAla PaREtum! SIm
Volem SOLfesta, LAvolem REfum.
I un got SImde barreja LAque mareja
SIm→per baLA→llar amb els SOLPlens,
amb els Turcs i els CavaLAllets.

I la PaSOLtum, com ha de REser,
és la miLAllor festa que hi ha al carRErer.
I la PaSOLtum, com ha de REser,
és la miLAllor festa del món senREcer.
I la PaSOLtum, com ha de REser,
és la miLAllor festa que hi ha al carRErer.
I la PaSOLtum, com ha de REser,
és la miLAllor festa del món senREcer.

MIm LA RE
RE SOL RE→ LA→ RE x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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