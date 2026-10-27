Jo que aREgafo un mocador i un barSOLret de palla al cap, la caLAmisa ben cremada d'espurREnes de l'any passat.
Passo pel REbar de les Voltes i allà SOLhi faig un xarrupet, enfiLAlo cap a la plaça per baREllar-hi el salt de plens.
SOLAnem a LAla PaREtum! SIm Volem SOLfesta, LAvolem REfum. I un got SImde barreja LAque mareja SIm→per baLA→llar amb els SOLPlens, amb els Turcs i els CavaLAllets.
RELARE x2 SOLRELARE x2
RE#
Sento REles primeres notes sota el SOLbalcó del tabal, es resLApira aire de festa, festa REgran al Berguedà.
El cor REem batega ràpid quan veig grans, SOLjoves i vells, quan senLAto la gent de plaça cridar, això REsí és sentiment.
SOLAnem a LAla PaREtum! SIm Volem SOLfesta, LAvolem REfum. I un got SImde barreja LAque mareja SIm→per baLA→llar amb els SOLPlens, amb els Turcs i els CavaLAllets. SOLAnem a LAla PaREtum! SIm Volem SOLfesta, LAvolem REfum. I un got SImde barreja LAque mareja SIm→per baLA→llar amb els SOLPlens, amb els Turcs i els CavaLAllets.
I la PaSOLtum, com ha de REser, és la miLAllor festa que hi ha al carRErer. I la PaSOLtum, com ha de REser, és la miLAllor festa del món senREcer. I la PaSOLtum, com ha de REser, és la miLAllor festa que hi ha al carRErer. I la PaSOLtum, com ha de REser, és la miLAllor festa del món senREcer.