MI LA SI7
MITires la pedra.
MIOn anirà...?
LATires la pedra,
MIon anirà...?
MIAixí és l'home.
MIQui sap on va...
LAAixí és l'home,
MIqui sap on va...
SI7Qui sap l'home
MIon anirà.
Aquí, sota la LAnit,
MIet diria
SI7que el mar MIés l'etern.
Aquí, sota la LApluja
SI7que MIcau,
MIet diria
SI7que tot MIés pau.
MIPerò
LAqui sap l'home,
MIqui sap on va,
LAqui sap l'home
MIon anirà.
Aquí, entre els LAamics,
MIet diria
SI7que ens vorem
MImés enllà de tot cel.
Aquí, sota la LApluja
SI7que MIcau,
MIet diria
SI7que tot MIés pau.
MITires la pedra.
MIOn anirà...?
LATires la pedra,
MIon anirà...?
MIAixí és l'home.
MIQui sap on va...
LAAixí és l'home,
MIqui sap on va...
SI7Qui sap l'home
MIon anirà.
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