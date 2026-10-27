DOHe tornat a casa, SImcom Totti a la Roma no passa, la plaça està plena, la iaia està cuinant la grassa com LAmsempre.
El SOLLupi sempre a la ruleta, la paca, el teSOLte no es casa, les coses si canvien aquí no ho fan massa.
DOmaj7Entro en el bar i veig que el Joan Pere seDOgueix al billar, saludo a la Pili i em serSImveix un plat.
Després la pillàvem juntets al terLAmrat, a l'horitzó vèiem el LAmmar.
Estrelles fugaç, la nit sempre queia amb fogueres al SOLras, tranquil al meu SOLpas.
El temps no perdona i ho saben al SOLmas.
DOmaj7Les flors encara neixen.
La ciutat se’m ha quedat molt lluny SImd’aquí quan els avis es SImqueixen.
Del soroll que fèiem LAmper al dematí i ells encara m'enLAmvegen. (Ai! Pobrets).
Perquè soc un home que estic fet LAmper mi SOLi els carrers es vesteixen de llàgrimes que vaig deixar-me ahir. DOmaj7(Aaaaa! Diga-li) De llàgrimes que vaig deixar-me ahir. SIm(ahir, ahir, sent nostàlgics) De llàgrimes que vaig deixar-me LAmahir. De llàgrimes que vaig deixar-me aSOLhir.
DO(Pels xavals) DOSón 4 punyalades cada cop que ens creuem la zona i SImno creuem mirades. La sensació de compartir LAmfamília no ho saps. SOLPerò si t'hi veig sí, però si t'hi veig, SOLun poquet de rom, sobretaula cara, SOLsona Camins de Sopa de Cabra. DOSolíem resar per dies com aquests. Fa temps que anem a SIml'hospital, no perquè siguem menys, sinó que la família creix. SImAquí ningú para, la poli ha parat i no hem fet bona cara. Des que SOLhe tornat, tabac i guitarra.
La vida amb tu és menys complicaSOLda.
DOmaj7Entro en el bar i veig que el Joan Pere seDOgueix al billar, saludo a la Pili i em serSImveix un plat.
Després la pillàvem juntets al terLAmrat, a l'horitzó vèiem el LAmmar.
Estrelles fugaç, la nit sempre queia amb fogueres al SOLras, tranquil al meu SOLpas.
El temps no perdona i ho saben al SOLmas.
DOSón 4 punyalades cada cop que ens creuem la zona i SImno creuem mirades. La sensació de compartir LAmfamília no ho saps.
SOLPerò si t'hi veig sí, però si t'hi veig, SOLun poquet de rom, sobretaula cara.
Sona l’EmporDOmaj7dà de Sopa de Cabra. LAmY cómo cambian las cosas, lo que era SImnegro se volvió rosa. Ahora toDOmaj7dos a mí me quieren. Cómo cambian cuando les conDOviene. LAmQue si esto, que si aquello, "cómo ha SImcambiado el hijo de Rosa" que si te he visto, DOyo no me acuerdo. DOmaj7La vida buena es lo que yo anhelo.
Dime, dime la DOverdad: ¿cómo me tratarías si yo no DOcantara? SIm¿Cómo me hablarías si no es por la fama?
LAmEstoy acostumbrado a miradas raras. LAmPara mí, esto es normal.
SOLPoner buena cara cuando se está mal, SOLdecir que te quiero” cuando no es real.
No saben cómo duele, pero qué más SOLda.
DOmaj7Entro en el bar i veig que el Joan Pere seDOgueix al billar, saludo a la Pili i em serSImveix un plat.
Després la pillàvem juntets al terLAmrat, a l'horitzó vèiem el LAmmar.
Estrelles fugaç, la nit sempre queia amb fogueres al SOLras, tranquil al meu SOLpas.
El temps no perdona i ho saben al SOLmas.
DOSón 4 punyalades cada cop que ens creuem la zona i SImno creuem mirades. La sensació de compartir LAmfamília no ho saps. SOLPerò si t'hi veig sí, però si t'hi veig, SOLun poquet de rom, per la família catalana.