Tens els ulls plens de paraules, DOla vida estesa al davant, REm FAaparador de joguines, SOLmcançons fàcils de canLAtar FAcançó d'un temps de tramvies i DOcarrers mal empeREmdrats, dies de sol SOLmi de pluja, barri amunt LAi barri avall.
FANits de lluna plena... MImSomnis d'enveREmlat. Bella com una prinSI♭cesa DOd'algun vell conte d'inFAfants, et veig ballar un vals SI♭de punta a la plaça LAdel Diamant.
I tu, REmal terrat, FAesteSOLmnent la SI♭roba DOo asseguda cosint, FAsola amb la tarda, i REmvoltada de baranes, SOLmde vent SI♭i de LAblau.
FASentir que passen els diesMImcom si fos REmun joc d'atzar, una rosa per Sant JorSOLmdi i flors negres per Tots LASants.
FAXerrameca de botiDOgues,coloraines de mercat, REmolor de sofre i de FAlluna LAcada nit de Sant Joan.
FANits de lluna plena... DOSomnis d'enveREmlat. L'ocell de la joveSOLmnesa pren el DOvol mirall enFAllà, valsos que van SI♭i que venen a laplaça LAdel Diamant. I tu, FAal terSOLmrat, estenent la roba DOo asseguda cosint, FAsola, amb la tarda, i REmvoltada de baranes, SOLmde vent LAi de blau.
FALlargues tardes de DOdiumenge, polsim de lluna REmals terrats quietud d'hivern al SOLmvespre quan es fa LAfosc aviat, FAsentor de rosa perduda, DOclaror de vidre entelat.