La plaça del Diamant (Acords)

Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant

Acords Acords
Ramon Muntaner
FA

Tens els ulls plens de paraules, DOla vida estesa al davant, REm
FAaparador de joguines, SOLmcançons fàcils de canLAtar
FAcançó d'un temps de tramvies i DOcarrers mal empeREmdrats,
dies de sol SOLmi de pluja, barri amunt LAi barri avall.

FANits de lluna plena... MImSomnis d'enveREmlat.
Bella com una prinSI♭cesa DOd'algun vell conte d'inFAfants,
et veig ballar un vals SI♭de punta a la plaça LAdel Diamant.

I tu, REmal terrat, FAesteSOLmnent la SI♭roba DOo asseguda cosint, FAsola
amb la tarda, i REmvoltada de baranes, SOLmde vent SI♭i de LAblau.

FASentir que passen els diesMImcom si fos REmun joc d'atzar,
una rosa per Sant JorSOLmdi i flors negres per Tots LASants.

FAXerrameca de botiDOgues,coloraines de mercat,
REmolor de sofre i de FAlluna LAcada nit de Sant Joan.

FANits de lluna plena... DOSomnis d'enveREmlat.
L'ocell de la joveSOLmnesa pren el DOvol mirall enFAllà,
valsos que van SI♭i que venen a laplaça LAdel Diamant.
I tu, FAal terSOLmrat, estenent la roba DOo asseguda cosint,
FAsola, amb la tarda, i REmvoltada de baranes, SOLmde vent LAi de blau.

FALlargues tardes de DOdiumenge, polsim de lluna REmals terrats
quietud d'hivern al SOLmvespre quan es fa LAfosc aviat,
FAsentor de rosa perduda, DOclaror de vidre entelat.

REmJoguina feta malbé, cendra SOLmd'ocell estiLAmat.

FANits de lluna plena… DOsomnis d'enveREmlat.
I quan la cançó s'aSOLmcabi, uDOna altra en coFAmençarà,
car tot gira com SI♭els valsos SOLmde la plaça del LADiamant.

FA MIm REm FA SOLm LA
FA DO REm SOLm LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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