REAngela Davis, DOHebe de Bonafini, REUlrike Meinhof, DORosa Luxemburg, REla Pasionaria, DOValentina Tereshkova, RETania la Guerrillera, DONguyen Thi Binh.
REHem tancat les nostres portes DOdavant de qualsevol setge. REPer DOresistir, obrim consciències. REHem DOaprès a volar per l’aire, REaDObans escombres i ara avions REque nosaltres pilotem.
SOLAssuLA#mint els reptes que ens anem trobant, SOLtrencant tots LA#els setges SOLque ens han FAimposat. LA#Va FAfloSOLrir FAla Rosa Blanca, LA#per poder volar millor: abans bruixes que verges.
REHa tocat fons la bèstia que no pot convèncer. DOSi ens ha assetjat, no té res per poder vèncer. RESi som tresors, no ens voldrà arrasar amb la força. DOVol que ens rendim i ens obrim com fan les roses. REPerò florim quan sabem que dorm el monstre. DONo hi ha pilot que en la nit ens faci ombra. REFem un vol ras, apaguem motors i a fosques. DOQuan ens sentiu, sabreu que ja hem llançat la bomba.
SOLAssuLA#mint els reptes que ens anem trobant, SOLtrencant tots LA#els setges SOLque ens han FAimposat. LA#Com FAa SOLStaFAlingrad va florir la Rosa Blanca, LA#per poder volar millor: abans bruixes que verges.
RENo vol dir que no! RENo volem protecció per ser sempre el dolç repòs d’uns altres. DOSom tres voltes rebels, volarem fins al cel, REcom a dona, com a terra i classe. DOSom les bruixes de nit que fem por a l’enemic REquan ens senten que els motors s’enlairen. DOTrenca tots els setges resistint com Leningrad, REel cru hivern ens obre nous camins als llacs glaçats.
REHem teixit als ports les xarxes amb els vincles que ens uneixen. DODe l’aïllament tallem les reixes. REHem DOaprès a volar per l’aire, REoDObrint les ales, destruint l’enemic quan lluitem.
SOLAssuLA#mint els reptes que ens anem trobant, SOLtrencant tots LA#els setges SOLque ens han FAimposat. LA#Com FAa SOLStaFAlingrad va florir la Rosa Blanca, LA#per poder volar millor: abans bruixes que verges.